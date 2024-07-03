Dev zafer Avrupa basınında! Osmanlılar gümbür gümbür geliyor

EURO 2024 son 16 Turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'mız için dünya basınında yine dikkat çeken manşetler atıldı.

İşte yabancı basında Bizim Çocuklar'ın zaferi sonrası yapılan yorumlar...

Metro

Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihine geçtiği nefes kesen maçta Avusturya'yı turnuva dışına iterek çeyrek finale uzandı.

90 min

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sürprizlerin savaşından Türkiye galip çıktı, Avusturya, EURO 2024'te havlu attı.

RTE

Türkler, Avusturya'ya boyun eğmedi ve EURO 2024'te son 8 takım arasına kaldı.

France24

Türkler, Avusturya'yı saf dışı bırakarak çeyrek finale uzandı. Arda Güler bir asist, Merih Demiral iki golle galibiyetin mimarları oldu.

Sky Sports

Merih Demiral'ın golleri ve Mert Günok'un son saniyedeki kurtarışı Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı.

Mail Online

Türkiye kalecisi Mert Günok, 90+4. dakikada Gordon Banks-vari bir kurtarışla takımını EURO 2024'te çeyrek finale taşıdı.

Football Italia

Montella ve Demiral'dan ustalık işi.

Independent

EURO 2024'e erken veda edeceği düşünülen Türkiye, Avusturya'yı yıkarak çeyrek finale yükseldi ve şüphe edenleri haksız çıkardı.

AS

Demiral ve Güler sahnede! Türk stoper iki gol attı, Arda bir asist yaptı. Avusturya zaman zaman ağırlığını koysa da Türkiye'nin direnişi kahramancaydı.

La Gazzetta dello Sport

Demiral abarttı, Avusturya'ya iki gol attı! Montella'nın Türkiye'si çeyrek finale çıktı.

The Standard

Türkiye kalecisi Mert Günok'un son nefeste yaptığı kurtarış, Avusturyalıların kalbini kırdı ve Montella yönetimindeki Türkiye'ye EURO 2024'te çeyrek finali getirdi.

Irish Independent

Merih Demiral'ın iki golü Avustrya'nın kalbini kırdı, Türkiye'yi EURO 2024 çeyrek finaline taşıdı.

A Bola

Avusturya ile Türkiye arasındaki kapışmada Merih Demiral bir aslan gibiydi!

Record

Türk şarkısı, Avusturya senfonisini susturdu! Demiral'ın iki golü ve Günok'un muazzam kurtarışı maçın kaderini belirledi.