Dev zafer Avrupa basınında! Osmanlılar gümbür gümbür geliyor
EURO 2024'te Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale çıkan A Milli Takımımız, Avrupa basınında da geniş yer buldu.
EURO 2024 son 16 Turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'mız için dünya basınında yine dikkat çeken manşetler atıldı.
İşte yabancı basında Bizim Çocuklar'ın zaferi sonrası yapılan yorumlar...
Metro
Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihine geçtiği nefes kesen maçta Avusturya'yı turnuva dışına iterek çeyrek finale uzandı.
90 min
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sürprizlerin savaşından Türkiye galip çıktı, Avusturya, EURO 2024'te havlu attı.
RTE
Türkler, Avusturya'ya boyun eğmedi ve EURO 2024'te son 8 takım arasına kaldı.
France24
Türkler, Avusturya'yı saf dışı bırakarak çeyrek finale uzandı. Arda Güler bir asist, Merih Demiral iki golle galibiyetin mimarları oldu.
Sky Sports
Merih Demiral'ın golleri ve Mert Günok'un son saniyedeki kurtarışı Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı.
Mail Online
Türkiye kalecisi Mert Günok, 90+4. dakikada Gordon Banks-vari bir kurtarışla takımını EURO 2024'te çeyrek finale taşıdı.
Football Italia
Montella ve Demiral'dan ustalık işi.
Independent
EURO 2024'e erken veda edeceği düşünülen Türkiye, Avusturya'yı yıkarak çeyrek finale yükseldi ve şüphe edenleri haksız çıkardı.
AS
Demiral ve Güler sahnede! Türk stoper iki gol attı, Arda bir asist yaptı. Avusturya zaman zaman ağırlığını koysa da Türkiye'nin direnişi kahramancaydı.
La Gazzetta dello Sport
Demiral abarttı, Avusturya'ya iki gol attı! Montella'nın Türkiye'si çeyrek finale çıktı.
The Standard
Türkiye kalecisi Mert Günok'un son nefeste yaptığı kurtarış, Avusturyalıların kalbini kırdı ve Montella yönetimindeki Türkiye'ye EURO 2024'te çeyrek finali getirdi.
Irish Independent
Merih Demiral'ın iki golü Avustrya'nın kalbini kırdı, Türkiye'yi EURO 2024 çeyrek finaline taşıdı.
A Bola
Avusturya ile Türkiye arasındaki kapışmada Merih Demiral bir aslan gibiydi!
Record
Türk şarkısı, Avusturya senfonisini susturdu! Demiral'ın iki golü ve Günok'un muazzam kurtarışı maçın kaderini belirledi.