Dev yapım yayına giriyor... Flaş gelişme az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu!

TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’nin orijinal yapımları arasında yer alan, İbn-i Sina’nın çocukluğunun anlatıldığı Küçük Dahi İbn-i Sina dizisinin ilk bölümü Pazartesi akşamı saat 21.10’da TRT 1’de ekranlara gelecek. Dizinin diğer bölümleri ise sadece tabii uygulaması veya www.tabii.com adresi üzerinden izlenebilecek.

Bir tabii orijinal yapımı olan Küçük Dahi İbni-i Sina dizisinde, 10 yaşında kabına sığmayan İbn-i Sina’nın; meraklı, öğrenme ve bilgiyi keşfetmenin peşinde koştuğu, kabına sığmadığı çocukluk dönemi ve gündelik hayatı işleniyor.

Hem çocukların hem de ailelerin kendinden çok şey bulacağı dizide; çok akıllı olmasının aksine sosyal zekasının diğer tüm dehalarda olduğu gibi toplumun tersine işlemesi Sina’yı diğerlerinden farklı kılıyor. Küçük Dahi İbn-i Sina dizisi, Sina’nın, dedesinin sorduğu ya da söylediği şeylerle araştırmalarda bulunan, bazen merak ettiklerinin cevabını bulmak için bilginin peşine düşen, bazen medresede arkadaşlarıyla ya da hocalarıyla giriştiği tartışmalarda, kimi vakitte çarşıda bulaştığı kişi ya da olaylarla onu sürekli bir koşuşturmanın içindeki hallerini yansıtıyor.

Küçük Dahi İbni-i Sina’nın zengin kadrosu

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a, senaryosu İhsan Yıldırım’a ait; yönetmenliğini Hakan Arslan’ın yaptığı başyapıt niteliğindeki dizi Küçük Dahi İbn-i Sina’nın başrollerini Kaan Alp Dayı, Meriç Özkaya, Burak Tamdoğan ve Deniz Bolışık paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Bengi Öztürk, Ekin Pasvanoğlu ve Recep Efe Ekemen yer alıyor.

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Dizinin konusu ise şöyle; İbn-i Sina, bilgiyi keşfetmenin peşinde koşan, kabına sığmayan, çağının ötesinde bir zekaya sahip meraklı bir çocuktur. Aristoteles’in Metafizik kitabını kavrayabilmek için defalarca okur, yaşıtları gibi oyun oynamak yerine araştırmalar yapar ve çoğunlukla en yakın arkadaşı keçi Sokrates ile dertleşir.

Küçük Dahi İbni-i Sina, yeni bölümleriyle sadece tabii’de

10 bölümden oluşan dizinin diğer bölümleri sadece tabii dijital platformu üzerinden izlenebilecek.

tabii, Türkiye’de tabii uygulaması veya www.tabii.com üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor

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