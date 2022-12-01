Dev turnuvada bir Türk Takımı!
Real Madrid, 2023 yılında dev takımlarla düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası'na Galatasaray'ı da davet etti.
Real Madrid, 2023 yılında dev takımlarla düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası'na Galatasaray'ı da davet etti.
Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası'na Galatasaray'ı da davet etti.
BR Football'daki habere göre turnuvada Milan, Arsenal ve Galatasaray yer alacak.
Galatasaray'ın bu turnuvada adının geçmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları hayli mutlu etti.
Emirates Cup'ta şampiyon olmuştu!
Galatasaray geçmiş yıllarda Arsenal'ın düzenlediği turnuvaya da davet edilmişti.
2013 yılında düzenlenen organizasyonda Galatasaray, Porto ve Arsenal'i yenerek şampiyon olmuştu.