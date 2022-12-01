  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dev turnuvada bir Türk Takımı!
Spor

Dev turnuvada bir Türk Takımı!

Real Madrid, 2023 yılında dev takımlarla düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası'na Galatasaray'ı da davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 16:48:00 -
Dev turnuvada bir Türk Takımı!

Real Madrid, 2023 yılında dev takımlarla düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası'na Galatasaray'ı da davet etti.

Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası'na Galatasaray'ı da davet etti.

BR Football'daki habere göre turnuvada Milan, Arsenal ve Galatasaray yer alacak.

Galatasaray'ın bu turnuvada adının geçmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları hayli mutlu etti.

Emirates Cup'ta şampiyon olmuştu!

Galatasaray geçmiş yıllarda Arsenal'ın düzenlediği turnuvaya da davet edilmişti.

2013 yılında düzenlenen organizasyonda Galatasaray, Porto ve Arsenal'i yenerek şampiyon olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23