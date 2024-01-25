Dev Türk firmasından İngiltere hamlesi!

Kimpur-Kimteks, İngiltere’de yeni bir şirket kurduğunu KAP’ta duyurdu.

Borsada işlem hacmi yüksek hisselerden biri olan Kimpur-Kimteks Poliüretan, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı açıklamada, İngiltere’de yeni bir şirket kurduğunu bildirdi.

KAP açıklamasında, Kimpur’un 10 Ocak 2023 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasına atıfta bulunuldu. Buna göre, şirket yönetimi, Birleşik Krallık’ta varlıklarını artırmak ve ihracat faaliyetlerini geliştirmek için yeni bir şirket kurma kararı almıştı.

Şirketin, Birleşik Krallık’ta Kimpur UK Limited adlı yeni şirketin veya bağlı ortaklığın yüzde 100 hissesine sahip olduğu ve kuruluş işlemlerinin ve yasal prosedürlerin 22 Ocak 2024 tarihi itibarıyla tamamlandığı belirtildi.