Dev tesisin açılışı yapılıyor

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla’da Büyükşehir Belediyesi çevreyi ve doğayı koruyan tesisleri hizmete sokmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde başlattığı Atıksu Arıtma tesisini turizm sezonu öncesi faaliyete alarak bölgenin en büyük sorunlarından biri olan atık su arıtma problemini ortadan kaldırdı. Hizmete giren Ölüdeniz atık su arıtma tesisi 12 bin metreküp/gün kapasiteye sahip.

14 Haziran Cuma günü saat 15.00’da açılışı yapılacak olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Ölüdeniz atık su arıtma tesisinin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve davetliler katılacak.