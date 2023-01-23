Dev tavşan heykeline çok sert tepki gösterdiler! Meydanlardaydı anında bölgeden kaldırıldı!

Çin'in güneybatısında bulunan bir caddenin ortasındaki dev bir tavşan feneri, internet kullanıcılarının "çirkin", "iğrenç" ve "canavarımsı" gibi ifadelerle fenerle geniş çapta alay etmesinin ardından kaldırıldı.

Kırmızı gözleri, insan elleri ve insan benzeri bir ifadesi olan, gerçek boyutlu tavşan feneri, 22 Ocak'taki Çin Yeni Yılı kutlamaları öncesinde Çongçing'deki Sanksia Meydanı'na dikildi.

Sanksia Meydanı Ticari Bölge Yönetim Komitesi, tavşan fenerinin utanç verici olduğu yönündeki şikayetlerden sonra figürün sökülmesini emretti.

UTANÇ VERİCİ OLARAK GÖRÜLDÜ

Komite, yerel medya kuruluşu Hongxin News'e yaptığı açıklamada, "İnternet kullanıcıları meydandaki tavşan fenerinin fazlasıyla utanç verici olduğunu söylüyor. Şikayetlerin ardından, feneri yıkması için birini tuttuk" diye belirtti.

Çin'in her tarafında kocaman tavşan süslemeleri beliriyor. 2023, Çin astrolojisine göre Tavşan Yılı.

Tavşan, Çin kültüründe sevimli ve nazik bir hayvan olarak kabul edilirken, fener sosyal medya kullanıcıları tarafından iyi karşılanmadı.