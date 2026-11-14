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Yerel Dev tanker dereye uçtu! Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti
Yerel

Dev tanker dereye uçtu! Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Dev tanker dereye uçtu! Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Elazığ'da kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlanan tankerin şoförü olay yerinde can verdi.

Elazığ-Malatya kara yolu Tüneller Kavşağı mevkisinde İ.T. yönetimindeki 27 GH 715 plakalı zift yüklü tanker, bariyerlere çarptıktan sonra dere yatağına devrildi.

Devrildikten sonra çıkan yangında tankerden sızan zift dere yatağına yayıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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