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Gündem Dev sosyal medya platformuna soruşturma açıldı: Yasaklanabilir
Gündem

Dev sosyal medya platformuna soruşturma açıldı: Yasaklanabilir

Yeniakit Publisher
2024-02-19 18:18:00 -
Dev sosyal medya platformuna soruşturma açıldı: Yasaklanabilir

Soruşturmada, platformun “reşit olmayanlar için yüksek düzeyde gizlilik, güvenliği sağlamak için yeterli ve orantılı önlemler alıp almadığı da mercek altına alınacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası’nın (DSA) kurallarını ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla sosyal medya platformu TikTok hakkında resmi soruşturma başlattı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, TikTok’un “çocukların korunması, şeffaf reklamcılık, araştırmacılar için veri erişimi ve platformun bağımlılık yaratan tasarımı ile zararlı içeriğin risklerine” ilişkin konularda DSA’nın kurallarını ihlal edip etmediği değerlendirilecek.

Resmi soruşturma, TikTok’un Eylül 2023’te Komisyon’a ilettiği rapor ve bilgi taleplerine gelen cevapların ardından yürütülen ön soruşturmanın ardından başlatıldı.

Açıklamada, TikTok’un reşit olmayan kişilerin uygunsuz içeriğe erişimini engellemek için kullandığı yaş doğrulama sistemi başta olmak üzere, uygulanan diğer önemlerin “yeterli, uygun ve etkili olmama” şüphesi bulunduğuna işaret edildi.


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Soruşturmada, platformun “reşit olmayanlar için yüksek düzeyde gizlilik, güvenliği sağlamak için yeterli ve orantılı önlemler alıp almadığı da mercek altına alınacak.

Ayrıca platformun algoritmalar dahil olmak üzere bağımlılık yapıcı tasarımının olumsuz etkilerinin çocuk haklarının korunması, kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığı ve radikalleşme üzerindeki etkisi incelenecek.

Bunlar dışında sosyal medya platformunda yer alan reklamların DSA’ya uygunluğu ve platformun kamuya açık verilerine araştırmacılara erişim sağlanmasındaki “şüpheli eksiklikler” de soruşturmanın diğer noktalarını oluşturacak.

AB’nin Ağustos 2023’te yürürlüğe giren yasası büyük dijital platformlara katı kurallar getirmişti.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6’sına varacak seviyede para cezaları uygulayabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB’deki faaliyetine son verilebiliyor

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