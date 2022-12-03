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Aktüel Dev şirket skandala imza attı! ABD'nin dev kargo şirketinde küçük kızın cesedi bulundu
Aktüel

Dev şirket skandala imza attı! ABD'nin dev kargo şirketinde küçük kızın cesedi bulundu

ABD'de ülkenin en büyük kargo şirketinin görevlisi, paket teslimine gittiği evdeki küçük kızı kaçırdı. Günlerdir aranan 7 yaşındaki küçük kızın cesedi ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Yeniakit Publisher
2022-12-03 22:18:00 - 2022-12-03 22:22:34
Dev şirket skandala imza attı! ABD'nin dev kargo şirketinde küçük kızın cesedi bulundu

ABD'de yaşanan trajik cinayet olayı ülke genelinde infial yarattı. Teksas eyaletinde evinden kaybolan küçük bir kız çocuğunun cesedinin bulunması sonrası olay aydınlandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz Çarşamba günü, evinin yatak odasında oynayan 7 yaşındaki Athena Strand, saat akşamüstü 5 civarında ortadan kayboldu.

Küçük kızın kaybolduğunu farkeden üvey annesi, polise haber verdi. İki günden bu yana devam eden aramalarda, Athena'nın cansız bedeni bir ormanlık alanda bulundu.

Ancak Athena'nın bedeninin, dünyaca ünlü kargo taşımacılığı şirketi FedEx aracının yakınlarında bulunması, olayın perde arkasını da açığa çıkardı.

Yapılan soruşturmada Athena'nın katilinin 31 yaşındaki kargocu Tanner Lynn Horner olduğu belirlendi.

Horner'ın Çarşamba akşamı Athena'nın yaşadığı eve paket teslim etmek için gittiği anlaşıldı. Bu sırada küçük kızı gören Horner, Athena'yı dev şirket kargo kamyonuna bindirerek kaçırdı. Yaklaşık 1 saat sonra ise 7 yaşındaki küçük kızı öldürdüğü anlaşılan Horner, aracı ormanlık alanda terk edip kaçtı.

Küçük kızın herhangi bir cinsel istismara uğrayıp uğramadığı henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Sabah)

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