Dev şirket resmen iflas etti! Romen havayolu iflas bayrağı çekti, iflasını duyurdu

Romen havayolu Blue Air iflasını açıkladı. Dünyada enerji krizinin getirdiği maliyet artışı ve yüksek enflasyon, bir şirkete daha iflasa götürdü.

Romen havayolu Blue Air işletme lisansının askıya alınmasının ardından, faaliyetlerini durdurmak ve kapanmak zorunda kaldı.

Romanya tarafından işletme lisansının askıya alınmasının ardından, Romen havayolu Blue Air faaliyetlerini durdurmak ve kapanmak zorunda kaldı. Blue Air’in işletme ruhsatının askıya alınmasının ardından Romen havayolu şirketi faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Geçen yıl sonbahardan itibaren uçuşların düzenlenmesine ve işletilmesine artık izin verilmiyordu. Romanya’nın en büyük havayolu şirketi hala 90 finansal destekçiden geri ödenmesi gereken taleplerle karşı karşıya.



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