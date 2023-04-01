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Dünya Dev şirket resmen iflas etti! Romen havayolu iflas bayrağı çekti, iflasını duyurdu
Dünya

Dev şirket resmen iflas etti! Romen havayolu iflas bayrağı çekti, iflasını duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-04-01 13:07:00 - 2023-04-01 13:31:58
Dev şirket resmen iflas etti! Romen havayolu iflas bayrağı çekti, iflasını duyurdu

Küresel ekonomik kriz etkisini göstermeye devam ediyor. Binlerce kişiyi istihdam eden şirket uzun yıllardır hizmet vermeye devam ediyordu. Dev firma için iflas yolu göründü, seçim çıkışı yapmak zorunda kaldı! İflasını bildirdi. Bu olay ülkede skandal olarak nitelendirildi. Blue Air açıkladı...

Romen havayolu Blue Air iflasını açıkladı. Dünyada enerji krizinin getirdiği maliyet artışı ve yüksek enflasyon, bir şirkete daha iflasa götürdü.

Romen havayolu Blue Air işletme lisansının askıya alınmasının ardından, faaliyetlerini durdurmak ve kapanmak zorunda kaldı. 

Romanya tarafından işletme lisansının askıya alınmasının ardından, Romen havayolu Blue Air faaliyetlerini durdurmak ve kapanmak zorunda kaldı. Blue Air’in işletme ruhsatının askıya alınmasının ardından Romen havayolu şirketi faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Geçen yıl sonbahardan itibaren uçuşların düzenlenmesine ve işletilmesine artık izin verilmiyordu. Romanya’nın en büyük havayolu şirketi hala 90 finansal destekçiden geri ödenmesi gereken taleplerle karşı karşıya. 


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