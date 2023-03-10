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Dünya Dev şirket resmen iflas etti!
Dünya

Dev şirket resmen iflas etti!

Almanya’daki dev şirketler krize dayanamıyor. Ülkede enerji krizinin getirdiği maliyet artışı ve yüksek enflasyon, bir şirkete daha 19 şube kapatma kararı aldırdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 07:22:00 -
Dev şirket resmen iflas etti!

Hamburg merkezli Otto Grubu'na bağlı Mytoys adlı oyuncak mağazaları, faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Grup, önümüzdeki yıl Şubat ayına kadar tüm şubeleri kapatacağını, internet platformunun kapatılacağını duyurdu. Bu karar 800 çalışanın işini kaybetmesi anlamına gelirken grup, Mytoys markasının gelecekte yalnızca Otto platformunda sunulacağı açıklaması yaptı.

KÖKLÜ ŞİRKETLER BATMIŞTI

ALMANYA'DA Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği enerji krizi ve hammadde fiyatlarının aşırı artış göstermesi nedeniyle yüzlerce şirket daha önce iflas etmişti. Bu şirketler arasında 1866'da kurulan otomotiv parçaları tedarikçisi Borgers Grubu gibi pek çok köklü şirket ve hastaneler de bulunuyordu. Orta Ölçekli İşletmeler Birliği, 1.4 milyon şirketin iflas riski altında olduğunu açıklamıştı. 

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