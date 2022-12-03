Dev şirket resmen iflas etti

Para Dergisi'nin haberine göre Çiftçiler, 1964’te Türkiye’de ilk kez kamyonet montaj faaliyetlerine başlamış bir kuruluş. Uzun yıllar Volkswagen kamyonet ve minibüslerinin montajını bu arazi üzerindeki tesislerinde yaptı. Çiftçi Ailesi’ne ait bu arazide Türkiye’de otomotiv sanayinin geçmişinde dair izler var.

İşte, bu arazi üzerinde önce Zorlu Center yükseldi. Sonrasında aile, Zorlu’ya komşu araziye Çiftçi Towers adıyla proje yaptı. Müteahhitliğini de Türkerler İnşaat üstlendi. Ancak bu ortaklıkla ilgili sonrasında işler pek iyi gitmedi. Bir ara Türkerler İnşaat’ın ortaklıktan ayrıldığı bile söylendi.

Ancak 2018 yılından bu yana inşaat bir türlü tamamlanamadı. Projenin sahibi Çiftçiler Gayrimenkul ile ilgili devam eden iflas davaları vardı. Sonrasında da iflas kararı çıktı ve şirketin tasfiye işlemleri devam ediyor.

Tabii ana şirket iflas edince holding de bu durumun dışında kalamamış. Çiftçiler Holding Anonim Şirketi de iflas etmiş. İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi 10 Kasım 2022 günü saat 15.32 itibarıyla iflasına karar vermiş. Çiftçiler Holding’in tasfiyesi için İstanbul 1. İflas Dairesi görevlendirilmiş.