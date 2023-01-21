Dev şirket milyonlarca dolar tazminat ödeyecek! Kripto para dünyası şokta: ABD’li yatırımcılara satışı durdu

Nexo SEC’e 45 Milyon Dolar Ödemeyi Kabul Etti

Nexo, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından Earn Interest Product adlı perakende kripto varlık ödünç verme ürününün teklifini ve satışını kaydettirmediği için suçlandıktan sonra federal ve eyalet kurumlarına 45 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Kurum yaptığı açıklamada, borç verenin 22.5 milyon dolar ceza ödeyeceğini ve Earn Interest Ürününün ABD’li yatırımcılara satışını durdurmayı kabul ettiğini söyledi.

Nexo ayrıca eyalet düzenleyici makamları tarafından yapılan benzer suçlamaları çözmek için 22.5 milyon dolar daha ödemeyi kabul etti. Piyasada dev şirket iflas ediyor yorumlarına neden oldu. SEC’in uygulama bölümü direktörü Gurbir S. Grewal, ” tekliflere konulan etiketlerle değil, bunların ekonomik gerçekleriyle ilgileniyoruz” dedi. “Kripto varlıklar federal menkul kıymetler yasalarından muaf değildir.” dedi

2020 yılında Nexo, ABD’de Faiz Kazanma Ürününü sunmaya ve satmaya başlamıştı. Ürün, yatırımcıların, firmanın faiz ödeme sözü karşılığında kriptolarını Nexo’ya devretmelerine olanak tanıyordu.

Kurum, Nexo’nun ürünü yatırımcıların faiz kazanmasının bir yolu olarak pazarladığını ve “Nexo’nun yatırımcıların kripto para varlıklarını kendi işine gelir elde etmek ve EIP yatırımcılarına faiz ödemelerini finanse etmek için çeşitli şekillerde kullanma yetkisini kullandığını” söyledi.

bitcoinsistemi'nin aktardığı haberde: Nexo, kurumun bulgularını kabul veya reddetmeksizin, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki kayıt hükümlerini ihlal etmesini engellemek için bir durdurma ve reddetme emrini kabul etti.

Nexo yaptığı açıklamada, anlaşmaların kabul ya da inkar esasına dayanmadığını belirtti.

Nexo’nun kurucu ortağı Kosta Kantchev Perşembe günü yaptığı açıklamada, “yakında daha net bir düzenleyici ortamın ortaya çıkacağından ve Nexo gibi şirketlerin ABD’de değer üreten ürünleri uyumlu bir şekilde sunabileceğinden ve ABD’nin dünyanın inovasyon merkezi olarak konumunu daha da sağlamlaştıracağından eminiz” dedi.