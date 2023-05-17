Devasal müthiş proje ile yarım saatlik mesafe 61 saniyeye inecek: Çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hayata geçirilen dev tünel projesi ile şehrin kuzeyi ile güneyi arasındaki araç trafiği azaltılırken, yaklaşık yarım saatte sağlanan mesafe ise 61 saniyeye düşürülerek hem zaman hem de yakıt tasarufu sağlanacak.

DEV PROJEDE GERİ SAYIM BAŞLADI! SEYAHAT SÜRESİ 61 SANİYEYE DÜŞECEK

Şahinbey Belediyesi tarafından Kılınçoğlu Mahallesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı ile Yeşilvadi Bulvarı arasında yapımına başlanan dev tünel projesi ile şehrin iki yakası arasındaki mesafeler kısalıyor. Toplamda 2.5 kilometreyi bulacak ve Gidiş geliş olmak üzere 2 ayrı tünelin yapımını ön gören projede, her tünelde genişliği 3.5 metreyi bulan toplam 2 şerit yolun yanı sıra araçlar için bir acil geçiş(güvenlik) şeridi, acil yaya yolu da yer alacak. Tünel içinin net 7.5 metreyi bulacak olan proje ile saatte 70 kilometre hızla tünele giren araç, aynı hızla seyir ettiği tünelden 61 saniyede çıkabilecek.

Proje tamamlandığında ise şehrin kuzey ve güneyi arasındaki en kısa alternatif yol güzergahında olacak tünellerle yarım saati aşan yolculuklar 61 saniyeye düşecek. Şehrin trafik yoğunluğuna nefes aldıracak proje ile hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sağlanacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tünellerin yapıldığı alanda inceleme gerçekleştirerek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

"DURMAK YOK YOLA DEVAM"

Başkan Tahmazoğlu, tünelin Gaziantep'in kurtuluş gününe yetişmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, 25 Aralık'ta tünelin hizmete açmayı planladıklarını ifade etti. Tahmazoğlu "Şehrimizin trafik problemine yeni bir çözüm üretecek olan tünel çalışmamızın inşaatı hızla devam ediyor. Çalışmalarımız karşılıklı olarak dört koldan ilerliyor. Tünel açma çalışmasında makinelerimiz ortada buluşarak tünel açma çalışmasını tamamlayacak. Yapılan çalışma sonrasında Şehreküstü'yü, Yeşil Vadi Bulvarı'na bağlamış olacağız. Böylelikle yarım saat sürecek olan ulaşım 1 dakikaya inecek. Vatandaşlarımız yolda geçirecekleri zamanı sevdikleri ile geçirecek. Yolumuz 25 Aralık'ta inşallah hizmete açılacak. Durmak yok yola devam diyoruz" diye konuştu.

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