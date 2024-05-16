Dev savunma ihracatı çok yakın! Mehmetçikten eğitim almak istiyorlar! "Türklerin burada üsse ihtiyacı yok"

Türkiye ile Kuveyt arasındaki sıcak ilişkiler 7 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşen temas sonrası yeni bir seviyeye ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Cabir el-Sabah'ı Beştepe Külliyesi'nde ağırladı.

İki ülke çok sayıda anlaşmaya imza atarken, savunma bakanlıkları arasında varılan özel mutabakat uluslararası basının dikkatini çekti.

Amerikan Breaking Defense platformuna konuşan kaynaklar, imza konulan son anlaşmalarla birlikte muhtemelen Kuveyt ordusunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğiteceğini, aynı zamanda Kuveyt'in Türk savunma sanayii ürünlerine tam erişim sağlamayı amaçladığını belirtiyor.

Kuveyt medyası, Emir Şeyh Meşal'in "Devletten devlete sözleşmeler yoluyla başta savunma sanayii olmak üzere tüm alanlarda ortak işbirliğini güçlendirme isteğimizi teyit ediyoruz" dediğini yazdı.



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TÜRKİYE'DEN EĞİTİM DESTEĞİ İSTİYORLAR

Güvenlik protokolünün kapsamına ilişkin şimdilik ayrıntılı bilgi yok ancak Amerikan basınına konuşan Atlantik Konseyi Kıdemli Analisti Prof. Dr. Ali Bakir, devletten devlete (G2G) anlaşmalarla Kuveyt'in aracısız olarak Türk savunma ürünlerine ulaşmayı hedeflediğine dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl Bayraktar TB2 SİHA satın alımı için Baykar'la 367 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Kuveyt yönetimi, Ali Bakir'e göre yeni hamleler yapmayı amaçlıyor. Savunma ve güvenlik ilişkilerini daha da geliştirmeyi amaçlayan Kuveyt, ordusunu da modernize etme kararı aldı.

"Kuveytliler ordularını modernize etmeye çalışırken Ankara, Kuveyt'in savunma alımlarındaki aslan payını göz önünde bulunduruyor" diyen Bakir, Türkiye'nin bu ülkede askerî üs kurabileceğine de dikkat çekiyor.

TÜRKLERİN BURADA ÜSSE İHTİYACI YOK

Konuya ilişkin görüşünü açıklayan Kuveytli emekli Albay Zafer el-Ajami ise ülkesinin TB2 SİHA'ların yanında yeni sistemler ve dron karşıtı yetenekleri edinmeye istekli olduğunu kaydetti.

"Kuveyt kötü bir mahallede iyi bir ülke ve tehditler yakın olmasa bile savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi önemlidir" diyen Ajami, Türkiye'den sadece donanım alımı değil, eğitim destek programının da gündemde olduğunu kaydetti.

Ajami, "İmzalanan protokolün Kuveyt ile Türkiye arasındaki eğitim programlarını kolaylaştırmasını bekliyorum. Türkiye'nin terörle mücadele başta olmak üzere pek çok alanda deneyimi olması nedeniyle Kuveyt'in bundan faydalanacağı kesindir. Ancak Kuveyt'te bir Türk üssüne ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkler de buna ihtiyaç duymuyor" diye konuştu.

Ajami'ye göre, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri normalleştirmesi, Kuveyt'i Ankara'ya daha da yakınlaşma konusunda cesaretlendirdi.

KASABADAKİ TEK NATO ÜLKESİ

Hudson Enstitüsü Kıdemli Analisti Can Kasapoğlu ise Ankara'da imzalanan son protokolün 2019 yılında varılan mutabakatın bir devamı olduğunu söyledi.

Karşılıklı askerî deneyim ve teknik bilgi alışverişi hedeflendiğini söyleyen Kasapoğlu, "BAE, Suudi Arabistan ve Katar gibi diğer Körfez ülkelerinden farklı olarak Kuveyt, ulusal firmalarla yerel savunma üretimine girişmedi. Dolayısıyla silah tedariki hâlâ topraklarını ve varlıklarını savunmanın tek yolu" dedi.

Kasapoğlu, "Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleriyle ikili bağları geliştirmek Ankara'nın savunma ihracatını artırmasına katkı sağlıyor. Ortadoğu'da İran tehdidinin artması göz önüne alındığında bu özellikle önemlidir. Türkiye bu kasabadaki tek NATO ülkesidir" diye konuştu.