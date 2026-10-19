Siyonist çetenin soykırımına karşı Türkiye’nin hukuk mücadelesi! Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Gazze'deki vahşeti Mardin'den dünyaya haykırdı!

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörlük Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen "İnsan, Toplum ve Medeniyet" programına konuk olan Yüksel, üniversite öğrencilerine "Küresel adaletin inşası: Gazze'de işlenen suçlar karşısında uluslararası yargı ve Türkiye'nin hukuk mücadelesi" konusunda ders verdi.

Medeniyetler şehri Mardin'de birlikte yaşama kültürüne değinen Yüksel, farklılıkların bir arada yaşanabileceğinin kanıtının Mardin olduğunu söyledi.

Yüksel, toplumu bir arada tutan temel unsurun adalet olduğunu ifade ederek, "Toplumsal mutabakatı ayakta tutan şey, insanların birbirlerine ve ortak düzene duyduğu güvendir." diye konuştu.

Hukukun yalnızca suçluları cezalandırmakla sınırlı olmadığını, toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini belirten Yüksel, farklı dil ve inançlara sahip insanların hukuk önünde eşit haklara sahip olduğunu vurguladı.

Yüksel, "Buna inandıkça, aynı şehirde, aynı sokakta hatta aynı avluda yaşayabiliriz." ifadesini kullandı.

Mardin'in asırlık tecrübesinin de buna dayandığını dile getiren Yüksel, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değindi.

- "Gazze'de yaşananlar uluslararası hukukun en önemli sınavlarından biridir"

Yüksel, soykırımın, insanlığa karşı suçların ve savaş suçlarının uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağır suçların cezasız kalması mağdurların adalet duygusunu zedeliyor, yeni suçları teşvik ediyor ve şiddet döngüsünü derinleştiriyor. Toplumsal barışın korunmasında adaletin belirleyici bir rolü var. Gazze'de yaşananlar uluslararası hukukun en önemli sınavlarından biridir. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen sivillerin sayısı 80 bini geçti. Yaralı sayısı ise 200 bini aştı. Bunların yüzde 70'ini kadınlar, çocuklar ve bebekler oluşturuyor. Yaralıların birçoğu ampute edildi ya da hayatını normal şartlarda sürdüremeyecek durumda. Sadece bunları söylesem herhalde tereddütsüz Gazze'de soykırım yaşandığını söylersiniz. Aslında vicdanı olan dünyadaki herkesin 'Tereddütsüz bu bir soykırımdır.' demesini beklersiniz. 'Küresel adalet nerede, insanlığın vicdanı ve onuru nerede?' diye sorarsınız. Vicdanımızda soykırım olarak kabul ettiğimiz bu suç, dünyanın da en adi suçudur. Gazze'de işlenen suçların cezasız kalmaması ve kalıcı barışın sağlanması için uluslararası hukukun etkin uygulanması ve küresel adaletin güçlendirilmesi gerekir. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananlar en çok belgelenen ancak hesabı en az sorulan suçlar arasında yer alıyor."

Yüksel, Türkiye'nin ilk günden itibaren AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye insani yardım gönderdiğini, yaralı ve hastaları tedavi için ülkeye getirdiğini belirterek, Türkiye'nin uluslararası alandaki hukuk mücadelesine de değindi.

- "İç barışını korumuş bir Türkiye dışarıdaki fırtınalara karşı dimdik ayakta durur"

Türkiye'nin kendi sorunlarını kendi dinamikleriyle çözebilme iradesi ve kapasitesi bulunduğunu belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Etrafımıza baktığımızda güneyimizde Suriye yıllarca süren bir iç savaşın enkazından yeni yeni çıkmaya çalışıyor. Irak uzun yıllar istikrarsızlıkla boğuştu. Gazze'de soykırım yaşanıyor. İsrail'in saldırganlığı Lübnan'dan İran'a kadar bütün bölgeyi geniş çaplı bir savaşın eşiğine getirdi. Kuzeyimizde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4 yılı aşkın süredir devam ediyor. Kafkasya'da yıllarca süren çatışmalar ancak yakın zamanda barış umuduna kavuştu. Türkiye tam anlamıyla böyle bir ateş çemberinin ortasında. Türkiye'yi süreç içerisinde ateş çemberinin içine çekmek isteyenler de oldu ama burada Türkiye köklü devlet geleneğine ve birikimine yaraşır biçimde her zaman sağduyulu hareket ediyor. Hiçbir zaman kavganın tarafı değil, barışın kolaylaştırıcısı olmayı seçti, Gazze'de ateşkesin sağlanmasından bölgesel arabuluculuk girişimlerine kadar çatışmanın değil, çözümün her zaman adresi oldu. Bunu başarabilmemizin bir sırrı var. O da içeride güçlü olmak. İç barışını korumuş, birliğini ve beraberliğini sağlamış bir Türkiye, dışarıdaki fırtınalara karşı dimdik ayakta durur."

- "Kavganın olduğu yerde toplumsal barış asla tesis edilemez."

Yüksel, Terörsüz Türkiye sürecinin önemini bu tabloya bakarak daha iyi anladıklarını ifade ederek, "Bölgesinde barışın sesi olan, Gazze'de mazlumun yanında duran bir ülkenin kendi içinde de barışı kalıcı hale getirmesi hem kendisi hem de bütün bölge için bir istikrar çapası olacaktır. Kavganın, çekişmenin, kutuplaşmanın olduğu yerde toplumsal barış asla tesis edilemez. Terörden çok çektik. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgenin sadece içeride değil, tüm bölgemizde olması gerektiğini ifade ettik. Bu sürecin Gazi Meclisimizde Türkiye'ye yakışır bir olgunlukla ve sorumluluk zemininde yürütüldüğünü de memnuniyetle hatırlatmak istiyorum. Bu süreç devam ediyor ve nihayete ereceğini de söylemek istiyorum."

- "Filistin, Gazze yalnız değildir"

"Hukukun herkese eşit uygulanması, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım gözetilmemesi, kalkınmanın adil biçimde paylaşılması ve geçmişin acılarının değil ortak geleceğin öne çıkarılması... Bu 4 direk sağlam olduğu sürece hiçbir kışkırtma, hiçbir terör, hiçbir nefret dili toplumun kardeşliğini bozamayacaktır." ifadelerini kullanan Yüksel, kendi içerisinde barışı koruyan bir Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada da barışın, adaletin ve mazlumun sesi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yüksel, "Adalet olmadan barış olmaz, barış olmadan da gelecek olmaz. Bu yüzden ağır suçların cezasız kalmamasını istemek, aslında geleceğimizi korumak istemektir. Filistin, Gazze yalnız değildir. İşte bu kürsüden, Meclis kürsüsünden veya Lahey'deki mahkeme salonlarından hakkı ve hukuku inşallah hep birlikte savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve akademisyenler katıldı.