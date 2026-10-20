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Spor Galatasaray'dan UEFA'ya güvenlik başvurusu
Spor

Galatasaray'dan UEFA'ya güvenlik başvurusu

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Galatasaray'dan UEFA'ya güvenlik başvurusu

Fransa’daki olaylar üzerine Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru yapıldı.

Fransa’daki olaylar üzerine Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru yapıldı.

Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile de temasta olan yönetim, maçın yerinin değiştirilmesini değil, ek güvenlik önlemleri alınmasını talep etti.

Fransa’daki toplumsal olaylar Galatasaray’ı da etkiledi. Şampiyonlar Ligi’nde yarın Lille ile Fransa’da karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, tedbiri elden bırakmadı. Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile sürekli temas hâlinde olan sarı kırmızılı yönetim, UEFA’ya da başvurarak endişelerini dile getirdi ve daha fazla önlem alınmasını talep etti. PSG-Barcelona maçı için de alarmda olan UEFA’nın gelişmeleri yakından takip ettiği ve Fransa hükümetiyle temas kurduğu öğrenildi.

 

SİNGO’DAN İYİ HABER

Bu arada teknik direktör Okan Buruk, oyuncuları olaylardan uzak tutup maça konsantre etmeye çalışırken tedavisine devam edilen Wilfried Singo’dan umutlandıran haber geldi. Yıldız oyuncunun cuma günü takımla idmanlara başlayacağı ve pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişme durumunun olduğu belirtildi. Dün MR’ı çekilen Rafael Leao’nun ise kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Lille maçında yok.

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