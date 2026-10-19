CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Beşiktaş
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Trabzonspor 1 - 0 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.
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Trabzonspor 1 - 0 Beşiktaş
Devre Arası: Maçta ilk 45 dakika bitti
41' Sağ taraftan Aral'ın ortasına kimse dokunamadı, kaleye yönelen top direğin dibinden auta gitti.
41' Sol kanattan Trossard'ın uzak direğe vuruşunu Onana çıkardı, sonrasında Murillo vurdu ama top direkten döndü.
38' Salah'ın savunma arkasına attığı pasla Dju, çaprazdan karşı karşıya kaldı, vuruşunu Nübel çıkardı.
34' Sarı Kart: Fabinho
32' Sarı Kart: F. Miretti
21' GOL! Ozan Tufan, topu ağlara gönderdi. Sol taraftan Muçi'nin içeri çevirdiği top Nübel'den sekti ve Ozan'ın önünde kaldı. Ozan Tufan, gelişine bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.
16' Cerny'nin ceza sahası yayı üstünden vuruşunu, son anda Onana çıkardı.
13' Olaitan pasını sağ taraftaki Cerny'e gönderdi. Cerny'nin içeri çevirdiği topa Vlahovic vurdu, top savunmadan döndü. Ardından Miretti'nin şutu kaleci Onana'da kaldı.
10' Sol taraftan Rıdvan ortayı yaptı, penaltı noktasının biraz ilerisinden Olaitan kafayı vurdu, son anda Onana köşeden çıkardı.
7' Salah'ın ara pasında sağ çaprazdan Ozan ceza sahasına girdi, vuruşu Emirhan'a çarparak kornere gitti.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Dju.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Cerny, Miretti, Olaitan, Trossard, Vlahovic.