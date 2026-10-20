Gıdada israfın faturası 1 trilyon doları aştı: Türkiye dünya ortalamasının üzerinde

Satılamayan ürün sorunu tekstil ve perakende sektörlerinde de önemli bir yük oluşturuyor. Avrupa Çevre Ajansı verilerine göre, Avrupa pazarına sunulan tekstil ürünlerinin yüzde 4 ila 9’u hiç kullanılmadan imha ediliyor. İnternet üzerinden alınan giysilerde ortalama iade oranı yüzde 20’ye, ayakkabılarda ise yüzde 30’a kadar çıkıyor. İade edilen ürünlerin bir bölümü yeniden satışa sunulsa da hasar, sezonun bitmesi ve yeniden paketleme giderleri bazı ürünlerin ekonomik değerini azaltıyor. ABD Ulusal Perakende Federasyonu’nun tahminlerine göre, ülkede 2025 yılında perakendecilere iade edilen ürünlerin toplam değeri 849,9 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, iadelerin tamamının imha edildiği ya da bütünüyle ekonomik kayba dönüştüğü anlamına gelmiyor.