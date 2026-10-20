BİM 27 Ekim kataloğu: Temizlikten gıdaya, mobilyadan kozmetiğe yeni ürünler

Gof Gof fındık kremalı çikolata kaplı gofret 32 gramlık paketiyle 16 TL, Centro vanilya aromalı gofret 350 gramlık paketiyle 49 TL. Oylum kremalı bisküvi çeşitleri 450 gram için 59 TL, Ülker Çokomel marshmallowlu bisküvi 420 gram için 135 TL fiyat taşıyor. Çikolata grubunda Milka bütün fındıklı tablet çikolata 190 gram için 149 TL, Ülker Amalfi Lezzeti limon dolgulu çıtır kadayıflı bitter çikolata 93 gram için 70 TL. Ülker bol sütlü, fındıklı krema dolgulu çikolata 158,4 gramlık ambalajıyla 110 TL, Nestle Damak Antep fıstıklı çikolatalı gofret 30 gramlık paketiyle 29,50 TL. Ülker Kekstra Cremo kek 33 gram için 9,50 TL, Ülker Çokomilk çikolata kaplı nuga bar 24 gram için 8 TL. Haribo Altın Ayıcık orman meyveleri aromalı yumuşak şeker 200 gramlık paketiyle 49 TL, M&M’s Minis sütlü çikolatalı drajeli yumuşak kurabiye 180 gramlık paketiyle 99 TL. CİPS, KRAKER VE MEYVELİ BARTLAR Patos Critos mısır çerezi 115 gram için 39,50 TL, Patos Rolls mısır cipsi 135 gram için 42,50 TL. Ruffles, Doritos ve Lay’s mega boy cips çeşitleri ise 115 TL fiyatla katalogda yer alıyor. Tatkrak baharatlı kraker üç adet 60 gramlık paketiyle 34 TL, Ülker Altınbaşak paprikalı çeşnili ve nohutlu kraker 120 gramlık paketiyle 41 TL. Lay’s Fırından peynirli ve kırmızı biberli kraker ile yoğurt ve mevsim yeşillikli kraker çeşitlerinin 70 gramlık paketleri 34,50’şer TL. Fellas çikolata kaplı meyve bar 35 gram için 47,50 TL, Züber meyve topu 80 gram için 75 TL, Yayla nohut patlağı ise 102 gram için 37,50 TL. KAHVE VE İÇECEK FİYATLARI Harmana çözünebilir hindiba kahvenin 150 gramlık ambalajı 275 TL, Nescafe 3’ü 1 arada hazır kahvenin 15’li paketi 129 TL. Bitki çayı çeşitleri 14’lü paketlerde 59,50 TL olarak sunuluyor. Muhler yüzde 100 nar suyu 1 litre için 69,50 TL, Sarıyer portakal aromalı gazlı içecek 2,5 litre için 69,50 TL fiyat taşıyor. Birer litrelik şeftali aromalı soğuk çay ve limonata ise 59,50’şer TL.