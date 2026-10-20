  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zekâ uyarısı! IMF ve Barclays risklere dikkat çekti BİM 27 Ekim kataloğu: Temizlikten gıdaya, mobilyadan kozmetiğe yeni ürünler Gıdada israfın faturası 1 trilyon doları aştı: Türkiye dünya ortalamasının üzerinde Yazılı Kanyon'da ecel eceliyle geldi! İHH ekibini taşıyan faciada kahreden detay! Ronaldo'nun cezası belli oldu Seyir füzelerinin motorlarının üretimi yapılıyordu: Savunma sanayi tesisi vuruldu Ülkenin can damarı vuruldu: İnsanlar karanlığa gömüldü Zorlu Holding'den beklenmedik karar: Bir anda sattılar, dev işten çıktılar Neofytos Neofytou: Türkiye'ye karşı yanımızda olmazlar, bunu düşünmek saflık Ederson ve ailesi yürekleri fethetti
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
BİM 27 Ekim kataloğu: Temizlikten gıdaya, mobilyadan kozmetiğe yeni ürünler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BİM 27 Ekim kataloğu: Temizlikten gıdaya, mobilyadan kozmetiğe yeni ürünler

BİM’in 27 Ekim 2026 tarihli Haftanın Önerileri kataloğunda temizlik ürünleri, kişisel bakım, süt ürünleri ve atıştırmalıkların yanı sıra mobilya ve mutfak gereçleri de yer alıyor. Katalogda 10 kilogramlık ABC toz deterjan 379 TL, Torku taze kaşar peyniri 439 TL, dört kapaklı gardırop ise 13.490 TL fiyatla sunuluyor.

#1
Foto - BİM 27 Ekim kataloğu: Temizlikten gıdaya, mobilyadan kozmetiğe yeni ürünler

BİM’in 27 Ekim Salı günü için hazırladığı ürün seçkisinde günlük ev ihtiyaçları geniş yer tutuyor. Kağıt havlu ve tuvalet kağıdından bebek bezine, peynirden et ürünlerine kadar farklı kategorilerdeki ürünlerin ambalaj büyüklükleri ve fiyatları belli oldu.

#2
Foto - BİM 27 Ekim kataloğu: Temizlikten gıdaya, mobilyadan kozmetiğe yeni ürünler

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK PAKETLER ÖNE ÇIKIYOR Solo Plus’ın 20’li kağıt havlusu 259 TL, 48’li tuvalet kağıdı ise 359 TL olarak katalogda yer alıyor. Solo Pink Power yüzey temizlik havlusunun fiyatı 99 TL. Çamaşır temizliğinde 10 kilogramlık ABC toz deterjan 379 TL, 1.500 mililitrelik Miss sıvı çamaşır deterjanı 149 TL, 30’lu Art Matik tablet çamaşır deterjanı 195 TL fiyatla sunuluyor. Tursil’in 750 mililitrelik sıvı bulaşık deterjanı ise 59 TL. Stop Forte’nin 750 mililitrelik derz temizleyici, yağ çözücü ve leke çıkarıcı çeşitleri 99 TL’den satışa çıkıyor. Hyper Hypo Ultra çamaşır suyunun 694 mililitrelik ambalajı 39 TL, Hypo klasik çamaşır suyunun 3.730 mililitrelik ambalajı 89 TL olarak fiyatlandırılıyor. BEBEK BAKIMI VE HİJYEN ÜRÜNLERİ Jenny & Willy Premium bebek bezinin aylık paketi 425 TL, Uni Comfort zeytinyağlı ıslak mendil 37,50 TL fiyat taşıyor. Naturalove zarflı mendil 89 TL, silindir mendil ise 69 TL. Kotex Natural gece hijyenik ped 149 TL, Scarlett uzun günlük ped 49 TL olarak katalogda bulunuyor. Agu Baby’nin 1 litrelik bebek şampuanı 99 TL, 200 mililitrelik kolay tarama spreyi 49 TL fiyatla sunuluyor. NIVEA VE GOLDEN ROSE ÜRÜNLERİ KATALOGDA Cilt bakımında Nivea’nın 400 mililitrelik micellar makyaj temizleme suyu 159 TL. Markanın 30 mililitrelik hyaluronik asit dolgunlaştırıcı serumu ile 40 mililitrelik kırışıklık karşıtı UV korumalı nemlendirici kreminin her biri 199 TL. Golden Rose ürünlerinde 120 mililitrelik matlaştırıcı makyaj sabitleme spreyi 189 TL, göz kalemi 69 TL, dudak kalemi 119 TL olarak yer alıyor. Likit far ve likit bronzer 149’ar TL, renkli dudak balmı 159 TL, kahverengi maskara ise 229 TL. Angie’nin çantalı 100 mililitrelik parfümü 449 TL, 75 mililitrelik el kremi 55 TL. Repute Leopard deodorantın 150 mililitrelik ambalajı 85 TL, B-Good vücut losyonunun 200 mililitrelik ambalajı 129 TL. Prize’ın 200 mililitrelik vücut spreyi 85 TL, 100 mililitrelik bambu çubuklu oda kokusu 129 TL olarak sunuluyor. Marseille duş jeli 500 mililitrelik ambalajıyla 89 TL, Duru Nem Bombası şampuan ise 600 mililitrelik ambalajıyla 99 TL. Kişisel bakım seçkisinde Epi üç bıçaklı kadın tıraş bıçağının dörtlü paketi 99 TL, iki yedek başlıklı Naturalove diş fırçası 109 TL. Agiss’in 28’li yüz ağda bandı 49 TL, 55’li sir ağda bandı 64,50 TL.

#3
Foto - BİM 27 Ekim kataloğu: Temizlikten gıdaya, mobilyadan kozmetiğe yeni ürünler

PEYNİR VE YOĞURTTA FARKLI AMBALAJ SEÇENEKLERİ Süt ürünlerinde Yörsan labne üç adet 180 gramlık paketiyle 149 TL, İçim tam yağlı süzme peynir iki adet 250 gramlık paketiyle 159 TL fiyatla katalogda yer alıyor. Aknaz lor peynirinin 1 kilogramlık paketi 79 TL, 200 gramlık peynir çeşitleri ise 99 TL. Peysan’ın 300 gramlık tam yağlı olgunlaştırılmış Erzincan tulum peyniri ile Taciroğlu’nun 500 gramlık tam yağlı Edirne beyaz peyniri 299’ar TL. Sek’in yüzde 0,6 yağlı yoğurdu 3 kilogramlık ambalajıyla 157 TL. Torku ürünlerinde 1 kilogramlık tam yağlı taze kaşar peyniri 439 TL, aynı büyüklükteki tam yağlı beyaz peynir 269 TL olarak fiyatlandırılıyor. Yüzde 3 yağlı yoğurdun 3 kilogramlık ambalajı 209 TL, süzme yoğurdun 800 gramlık ambalajı 145 TL. SÜT, KEFİR VE HAZIR İÇECEKLER Pınar Denge laktozsuz süt 1 litrelik ambalajıyla 57,50 TL, Torku yüzde 0,1 yağlı süt 44,50 TL. Torku ayranın 1 litrelik ambalajı 49,50 TL, Dost naneli ayranın 300 mililitrelik ambalajı 18,50 TL. Dost pastörize Toffee Nut Latte 1 litre için 79,50 TL, Pınar kahveli proteinli süt 500 mililitre için 79 TL fiyat taşıyor. Sek çilekli milkshake’in 285 mililitrelik ambalajı 47,50 TL. İçim şeftalili ve ananaslı kefir 1 litrelik ambalajıyla 95 TL, Activia kara mürverli ve yaban mersinli Shot+ dört adet 80 mililitrelik paketiyle 99 TL. Danino Büyüme Küpü’nün 12 adet 45 gramlık paketi 95 TL, Pınar yüzde 18 yağlı krema 200 mililitrelik ambalajıyla 49,50 TL. ET ÜRÜNLERİNDE DÖNER, KÖFTE VE SUCUK Sarp Et dana dönerin 500 gramlık paketi 309 TL, Lezita piliç dönerin 1 kilogramlık paketi 259 TL. Namet dana İzmir köfte ve dana Trakya köfte çeşitleri 250 gramlık ambalajlarda 179 TL fiyatla sunuluyor. Torku dana kangal sucuk 500 gram için 329 TL, Namet dana dilimli sucuk 200 gram için 149 TL olarak katalogda bulunuyor. Bonfes piliç kangal sucuğun 400 gramlık paketi 79 TL, Banvit piliç salamın 60 gramlık paketi 16 TL.

#4
Foto - BİM 27 Ekim kataloğu: Temizlikten gıdaya, mobilyadan kozmetiğe yeni ürünler

TAHİN, HELVA VE FINDIK KREMALARI Katalogda 1 kilogramlık çifte kavrulmuş tahin 229 TL, Torku’nun 500 gramlık sade ve kakaolu helva çeşitleri 119’ar TL. Elma ve üzüm sirkesi çeşitleri 500 mililitrelik ambalajlarda 65 TL, beyaz sirke ise 5 litrelik ambalajıyla 95 TL. Banada kakaolu fındık kremasının 920 gramlık ambalajı 269 TL, bitter çeşidinin 370 gramlık ambalajı 149,50 TL. Fiskobirlik fındık kreması çeşitleri 1 kilogramlık ambalajlarda 179 TL fiyatla yer alıyor. ATIŞTIRMALIKLARDA GENİŞ ÜRÜN SEÇKİSİ Feast Cookie Tart 400 gramlık paketiyle 239 TL, Gala çikolata soslu kek sekiz adet 45 gramlık paketiyle 125 TL. Torku sütlü pötibör bisküvi 700 gram için 75 TL, Premio süt kremalı kakaolu bisküvi 330 gram için 55 TL olarak sunuluyor. Banada sandviç bisküvi 200 gramlık paketiyle 75 TL, Tam Kremalım kakao kremalı bisküvi 249 gramlık paketiyle 44 TL, Tam ruşeymli tam buğdaylı bisküvi 240 gramlık paketiyle 39,50 TL. Miniki çilekli mini nuga bar 240 gram için 59 TL, Gala çikolata kaplamalı orman meyveli kek 50 gram için 19,50 TL.

#5
Foto - BİM 27 Ekim kataloğu: Temizlikten gıdaya, mobilyadan kozmetiğe yeni ürünler

Gof Gof fındık kremalı çikolata kaplı gofret 32 gramlık paketiyle 16 TL, Centro vanilya aromalı gofret 350 gramlık paketiyle 49 TL. Oylum kremalı bisküvi çeşitleri 450 gram için 59 TL, Ülker Çokomel marshmallowlu bisküvi 420 gram için 135 TL fiyat taşıyor. Çikolata grubunda Milka bütün fındıklı tablet çikolata 190 gram için 149 TL, Ülker Amalfi Lezzeti limon dolgulu çıtır kadayıflı bitter çikolata 93 gram için 70 TL. Ülker bol sütlü, fındıklı krema dolgulu çikolata 158,4 gramlık ambalajıyla 110 TL, Nestle Damak Antep fıstıklı çikolatalı gofret 30 gramlık paketiyle 29,50 TL. Ülker Kekstra Cremo kek 33 gram için 9,50 TL, Ülker Çokomilk çikolata kaplı nuga bar 24 gram için 8 TL. Haribo Altın Ayıcık orman meyveleri aromalı yumuşak şeker 200 gramlık paketiyle 49 TL, M&M’s Minis sütlü çikolatalı drajeli yumuşak kurabiye 180 gramlık paketiyle 99 TL. CİPS, KRAKER VE MEYVELİ BARTLAR Patos Critos mısır çerezi 115 gram için 39,50 TL, Patos Rolls mısır cipsi 135 gram için 42,50 TL. Ruffles, Doritos ve Lay’s mega boy cips çeşitleri ise 115 TL fiyatla katalogda yer alıyor. Tatkrak baharatlı kraker üç adet 60 gramlık paketiyle 34 TL, Ülker Altınbaşak paprikalı çeşnili ve nohutlu kraker 120 gramlık paketiyle 41 TL. Lay’s Fırından peynirli ve kırmızı biberli kraker ile yoğurt ve mevsim yeşillikli kraker çeşitlerinin 70 gramlık paketleri 34,50’şer TL. Fellas çikolata kaplı meyve bar 35 gram için 47,50 TL, Züber meyve topu 80 gram için 75 TL, Yayla nohut patlağı ise 102 gram için 37,50 TL. KAHVE VE İÇECEK FİYATLARI Harmana çözünebilir hindiba kahvenin 150 gramlık ambalajı 275 TL, Nescafe 3’ü 1 arada hazır kahvenin 15’li paketi 129 TL. Bitki çayı çeşitleri 14’lü paketlerde 59,50 TL olarak sunuluyor. Muhler yüzde 100 nar suyu 1 litre için 69,50 TL, Sarıyer portakal aromalı gazlı içecek 2,5 litre için 69,50 TL fiyat taşıyor. Birer litrelik şeftali aromalı soğuk çay ve limonata ise 59,50’şer TL.

#6
Foto - BİM 27 Ekim kataloğu: Temizlikten gıdaya, mobilyadan kozmetiğe yeni ürünler

MOBİLYA VE MUTFAK GEREÇLERİ DE VAR Gıda ve temizlik ürünlerinin dışındaki seçkide dört kapaklı, iki çekmeceli gardırop 13.490 TL ile yer alıyor. LED’li vitrin kitaplık 12.290 TL, Vanora tek çekmeceli kitaplık vitrin 8.490 TL, Loya sepetli çok amaçlı dolap 4.500 TL, Spring puf ise 1.990 TL. North Pacific LED’li motosiklet sırt çantasının fiyatı 4.990 TL olarak açıklanıyor. Mutfak grubunda Perla midi çaydanlık 1.890 TL, Korkmaz Nora derin çelik tencerenin 20 santimetrelik modeli 1.650 TL, 24 santimetrelik modeli ise 1.690 TL fiyatla katalogda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolsuzluktan tutuklanan Aykut Erdoğdu ‘Bu yükü daha fazla taşıyamıyorum’ diyerek CHP'den istifa etti!
Gündem

Yolsuzluktan tutuklanan Aykut Erdoğdu ‘Bu yükü daha fazla taşıyamıyorum’ diyerek CHP'den istifa etti!

İBB davasında yolsuzluktan tutuklanan isimler arasında yer alan CHP’nin 27. dönem İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ‘Bu yükü daha fazla t..
İsrailli hırsız yerleşimciler Avrupalı diplomatları bile hedef aldı! ABD'den Tel Aviv'e sert uyarı
Gündem

İsrailli hırsız yerleşimciler Avrupalı diplomatları bile hedef aldı! ABD'den Tel Aviv'e sert uyarı

İşgal altındaki Batı Yaka'da şiddet olaylarıyla gündemden düşmeyen İsrailli hırsız yerleşimciler bu kez Avrupalı diplomatların bulunduğu hey..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Muhtarlar Günü Buluşması’ programında konuştu: Türkiye’nin değiştiğini kabullenmek zorunda kaldılar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Muhtarlar Günü Buluşması’ programında konuştu: Türkiye’nin değiştiğini kabullenmek zorunda kaldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Günü buluşmasında yaptığı konuşmada, “Yıllar geçse d..
Bir doların sırrı çözüldü! FETÖ ve Kuriş işbirliğini dolardaki ayrıntı ortaya çıkardı
Ekonomi

Bir doların sırrı çözüldü! FETÖ ve Kuriş işbirliğini dolardaki ayrıntı ortaya çıkardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş soruşturmasında karanlık para trafiği, şaibeli kuyumculuk işlemleri ve usulsüz hiss..
Alihan Kuriş suç örgütüne yeni dalga operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Alihan Kuriş suç örgütüne yeni dalga operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Alihan Kuriş suç örgütüne yeni bir operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 12 ilde başlatılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı...
Tek motorlu küçük uçak düştü: 2 kişi öldü
Dünya

Tek motorlu küçük uçak düştü: 2 kişi öldü

Yunanistan'ın Pieria ilinde 2 kişinin bulunduğu tek motorlu hafif uçağın dere yatağına düşmesi sonucu pilot ve uçaktaki diğer kişi hayatını ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23