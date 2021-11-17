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Dünya Dev raflar üstüne çöktü! O anlar böyle kaydedildi
Dünya

Dev raflar üstüne çöktü! O anlar böyle kaydedildi

Rusya’nın Krasnoyarsk şehrindeki bir gıda deposunda bulunan 10 metre yüksekliğinde dev raflar çöktü. 1 işçinin rafların altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 21:59:00 - 2021-11-17 22:13:18

Rusya’nın Krasnoyarsk şehrindeki bir gıda deposundaki çok katlı raflar çöktü. O anlar güvenlik kamerasında yansırken, 1 işçi rafların altında kalarak ağır yaralandı.

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinde büyük bir gıda deposundaki yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki çok katlı raflar çöktü. Durumu fark eden işçiler can havliyle kaçmaya başladı. İşçilerden biri ilk yıkılan raflardan kaçıp yandaki raflara saklandı. Ancak talihsiz işçinin saklandığı raflar da çöktü. Çöken rafların altında kalan işçi ağır yaralandı.

Yaralı işçinin sağlık durumu ağır

Savaş alanına dönen depoya kurtarma ekipleri gönderildi. Kutulanmış şişe ve rafların altında kalan işçi uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin vücudunda kırıklar ve kesikler olduğu, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Sibirya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, başta depo yöneticileri olmak üzere birçok kişinin ifadesinin alındığı ve kazada sorumluluğu bulunanların tespit edileceği duyuruldu.

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