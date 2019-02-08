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Dev projeler için yatırım yılı

Bakanlığın 2018 yılı çalışmalarını değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

08 Şubat 2019 Cuma 11:19
Dev projeler için yatırım yılı

Bakanlığın 2018 yılı çalışmalarını değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yatırımlarda daralma düşünmediklerini vurgulayan Bakan Turhan şu mesajları verdi:

Yap-işlet-devret ile yapılacak öncelikli projeler; yüksek standartlı paralı yollar ile mevcut bölünmüş yolların bazı güzergahlarda kapasitesini dolduranları, gelecek yıllarda hizmet seviyesini düşürmeden, ulaşım maliyetlerini yükseltmeden yeni otoyol sistemleriyle buralardaki kapasiteleri arttıracağız.

Hızlı tren çalışmaları Ankara merkezli olarak İstanbul, Bursa, Sivas, İzmir, Adana, Mersin ve Gaziantep’te devam ediyor. Yüksek hızlı treni ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Amacımız, 100’ncü yılımızda da ‘hızlı trenle ördük anayurdu dört baştan’ marşını söyleyebilmektir.

Turhan, Gebze-Halkalı Banliyo Hattının bu yıl işletmeye alınacağını bildirerek, Ankara Metro Hattı’nı Esenboğa Havalimanı’na kadar uzatacak hattın ihalesine de bu yıl çıkacaklarını kaydetti.

Kızılay-Çayyolu ile Batıkent-Sincan metrolarını bağlayacak 20 kilometrelik hat ile ANKARAY’ı uzatacak 15 kilometrelik hattın projelendirme çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Turhan, İstanbul metroları olan 8,9 kilometrelik Bakırköy İDO-Bahçelievler-Kirazlı, 7,4 kilometrelik Sabiha Gökçen havalimanı bağlantısı, 27 kilometrelik İstanbul Havalimanı-Halkalı metrosu ve 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrolarının yapımına devam ettiklerini vurguladı.

Turhan, bu yıl içinde Milli Elektrikli Tren Setinin proje çalışmalarını tamamlayarak prototip milli tren setlerinin üretimine başlamayı planladıklarını söyledi. Turhan, Kanal İstanbul’un etüt proje işlerini tamamladıklarını da açıkladı.

“Türk Telekom’un değeri borsada son bir ayda yüzde 25 arttı”

Türk Telekom hisselerine ilişkin özelleştirme ihalesinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya Cahit Turhan, Türk Telekom’un mevcut imtiyazının 2026’ya kadar devam ettiğini belirtti. Kısa bir süre önce şirketin yüzde 55 hissesinin el değiştirerek bankaların oluşturduğu gruba devredildiğini anımsatan Turhan, “Ülkemizin haberleşme altyapısı bakımından önemli bir değeri olan Türk Telekom’un imtiyazı yenilenirken istekliler için cazip bir yatırım olması lazım. Etkin yönetim sayesinde şirket bu yılın son çeyreğinde 2,2 milyar lira kâr etti. Borsada değeri yüzde 25 arttı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:19
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