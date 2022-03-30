Dev projeler devlete gelir, millete konfor

YAVUZ SELİM İSTANBUL

AK Parti iktidarının Türkiye’nin gelecek yüzyılına yön verecek devasa projeleri, zillet ve ihanet medyasının yalanlarının aksine hem devletin kasasını dolduruyor hem de millete hız ve konfor sağlıyor. Daha inşa edilmeden, peşin ödenen taksidiyle 3 boğaz köprüsü, 2 Avrasya Tüneli yapılabilecek bir bedeli hazineye kazandıran Antalya Havalimanı’nın yanı sıra İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev icraatlar millete hızlı ve kesintisiz konfor, devlete kazanç sağladı. Kamu-özel sektör işbirliği projesiyle bugüne kadar 257 projeyle 80 milyar dolarlık yatırım yapılırken, devlet kasasından finansal kaynak kullanmadan inşa edilen bu devasa projelerin toplam bedeli olan 69 milyar dolar devletin kasasına kaldı. Geleceğin büyük Türkiyesi’ne hizmet edecek olan bu eserler en geç 2040 yılında tamamen devlete ait olacak.

Adeta para basıyorlar

Hesaplamalara göre 2016-2041 yılları arasında garanti ödemelerine en fazla 19.1 milyar dolar harcanacakken, kira ve garanti gelirlerinden 37.9 milyar dolar devletin kasasına girecek. Toplamda devlet için 18.7 milyar dolar bir kâr oluşacak. Başını CHP’nin çektiği 6+1 partili Zillet İttifakı ve ihanet medyasının “kamu zarara uğratılıyor”, “yandaşlar zengin ediliyor” yalanlarıyla gerçeği gizleyip itibarsızlaştırma propagandası yaptığı Yap-İşlet-Devret modeliyle Türkiye’ye kazandırılan dev icraatların ülkemize faydaları kayıtlara şöyle geçiyor:

İstanbul Havalimanı: Zilletin “İstanbul’da 2 havalimanı zaten var, 3’üncüye ne gerek var” söylemiyle karşı çıktığı devasa havalimanı, yılda 40 milyondan fazla yolcu ile “Avrupa’nın En Verimli Havalimanı” ödülünü aldı. Günde 116 bin yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı’nda günlük 1000’e yakın uçak iniş ve kalkış yapıyor. İşletmeci firmaya devletin yıllık 233.1 milyon euroluk ödeme garantisi verdiği İstanbul Havalimanı’nda bu rakam 9 ay gibi kısa sürede aşılıyor ve işletmeci, devlete kira dışında 22.4 milyon euro ekstra ücret ödüyor. İstanbul Havalimanı’ndan 25 yılın sonunda sadece kira bedeli olarak devletin kasasına girecek olan para 26 milyar euro.

Hem konfor hem kâr

Marmaray: Zilletin, “denizin altında tren olmaz, su sızarsa ne yaparız” yaygarasıyla burun kıvırdığı dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray bir günde 580 binden fazla yolcu taşıyarak rekor kırdı. Her 8 dakikada bir yeni seferin düzenlendiği Marmaray ile vatandaşın saatlerce toplu taşıma bekleme çilesi tarihe karıştı. Asya ve Avrupa kıtalarını 4 dakikada buluşturan asrın rüyası Marmaray’da vatandaşlar yaz kış ısısı 22 trenlerle üst düzey konforla seyahat ediyor. İstanbul’daki yoğun kar yağışında CHP’li İBB’nin toplu taşıma sistemi iflas ederken Marmaray’da ek seferler düzenlenip 24 saat hizmet verildi ve kar yağışlı 4 günde 1 milyon 250 bin yolcu taşındı. Marmaray ile hizmete girdiği 9 yılda 670 milyon yolcu seyahat etti. Günlük cirosu 200 milyonu aşan Marmaray, ülke ekonomimize büyük faydalar sağlıyor. İklimimize de katkısı olan Marmaray ile her sene 93.3 bin ton CO2 emisyon tasarrufu oluyor.

Avrasya Tüneli: Yılda 15 milyonu aşkın otomobilin geçtiği iki yakayı birbirine bağlayan Avrasya Tüp Geçidi’nin bir yılda sürücülere ve ekonomiye katkısı 1,2 milyar lira. Avrasya Tüneli’nden 4 yılda 8 milyar liralık gelir elde edildi.

Osmangazi Köprüsü: İstanbul-İzmir arasını 8.5 saatten 3 saate indiren projenin en kritik ayağı olan Osmangazi Köprüsü’nde geçiş garantisi 40 bin iken günlük eşdeğer araç sayısı 64 bini aşıp % 161’lik garanti karşılama oranıyla rekor kırmış durumda. Osmangazi Köprüsü’nde garantiden sonraki gelirlerin yüzde 30’u hazineye kaldı. Osmangazi Köprüsü ile toplamda 2.96 milyar lira tasarruf sağlandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Bu zamana kadar elde edilen gelir 7 milyar lirayı aştı. Köprü 4.5 yıl sonra yani 2027’de tamamen devletin olacak. Böylece garanti ödemeleri ve geçiş gelirleri devletin kasasında kalacak.