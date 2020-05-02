Dev projede 6. adım 12. ayda atılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesiminde bulunan Akyazı ilçesindeki şantiye alanında incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, 6 kesimden oluşan otoyolun 5 kesiminin hizmete açıldığını hatırlattı. Karaismailoğlu, 73 kilometre uzunluğundaki kesim 6’da çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, “Bu yılın sonunda, 21 Aralık şeklinde planladık Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi olan 6’ncı kesimi İzmit Kavşağı ve Akyazı kesimiyle birlikte tamamlayarak 400 kilometrelik yolla Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayacağız” açıklamasında bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü ile adeta Marmara Bölgesi ve Marmara Denizi’ni bir altın kolye gibi işlemeye çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, “Tabii bu yatırımlar, ülkemize vizyon kazandıran büyük yatırımlar. Bunlar sadece yol değil. Bunlar yapılan yatırımlarla bulundukları bölgeye ekonomide, istihdamda, üretimde, ticarette çok büyük artılar kazandırıyor” diye konuştu.