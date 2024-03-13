Dev petrol şirketinden şok hamle!

Aramco CEO'su Amin Nasser gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısının ABD ve diğer bölgelerdeki bir dizi kuruluşla görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Nasser, şirketin uluslararası alanda LNG'ye odaklanacağını ve gaz üretimini mavi hidrojen ve enerji üretmek için Suudi Arabistan'da kullanmaya çalışacağını söyledi.

Saudi Aramco, bölgedeki rakiplerinin de sektörde genişlediği bir dönemde küresel büyüme için yakıt arayışına girerken ABD'deki sıvılaştırılmış doğalgaz projeleri için şirketlerle görüşüyor.

Aramco'nun bu hamlesi, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin kimyasallar ve gaz alanında büyük anlaşmalarla küresel varlığını arttırmaya çalıştığı bir döneme denk geliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da hedef ararken LNG ihracat kapasitelerini genişletmek için on milyarlarca dolar yatırıyor. Bu, daha temiz yanan gaza ihtiyaç duyulacağına dair bir plan olsa da, Uluslararası Enerji Ajansı gibi diğerleri görünümün o kadar da cazip olmadığını söylüyor.

Aramco'nun ABD'ye yaklaşımı, Amerika'nın LNG ihracatı için yeni izinleri onaylamaya ara verdiği ve bu durumun 2020'lerin sonlarında önerilen projeleri geciktirme tehdidinde bulunduğu bir dönemde geldi.

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Ancak şirket birkaç yıldır LNG operasyonları kurmaya çalışıyordu. Geçen yıl MidOcean Energy'den 500 milyon dolar karşılığında hisse satın alarak sektöre giren şirket, Avustralya'da varlık sahibi olacak.

Nasser, şu anda işlemin kapanması için onay bekleyen Suudi şirketin MidOcean ile daha fazla anlaşma yapabileceğini söyledi.