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Ekonomi Dev otel iflas etti! Çinliler apar topar satın alıp bakın ne yaptı
Ekonomi

Dev otel iflas etti! Çinliler apar topar satın alıp bakın ne yaptı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 07:44:00 - 2023-06-06 07:47:54
Dev otel iflas etti! Çinliler apar topar satın alıp bakın ne yaptı

Türkiye'de otelleri bulunan İngiliz Thomas Cook'un iflasının ardından Çinli Fosun tarafından devralınan otel markaları Casa Cook ve Cook's Club satıldı.

Turizm Güncel'de yer alan habere göre, Thomas Cook'un iflasının ardından bu şirketin marka haklarını satın alan Çinli turizm şirketi Fosun, Thomas Cook markasını elinde tutmaya devam ederken iki otel markasının (Casa Cook ve Cook's Club) markalarının bağlı olduğu FTC Hotels'i Goldman Sachs Varlık Yönetim Şirketine sattı.

FTC Hotels'in Casa Cook ve Cook's Club markaları altında Türkiye, Yunanistan, Mısır, İspanya ve Bulgaristan'da 16 franchise oteli bulunuyor.

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