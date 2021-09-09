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Spor Dev maçı Palabıyık yönetecek
Spor

Dev maçı Palabıyık yönetecek

Süper Lig'de dördüncü hafta heyecanı başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 13:52:00 -
Dev maçı Palabıyık yönetecek

Süper Lig'de dördüncü hafta heyecanı başlıyor.

Cumartesi günü başlayacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık görev yapacak.

Müsabakaların hakem listesi şu şekilde:

11 Eylül Cumartesi:

VavaCars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Ümit Öztürk

İttifak Holding Konyaspor - Altay: Erkan Özdamar

Beşiktaş - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa: Yasin Kol

12 Eylül Pazar:

Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

Göztepe - Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

13 Eylül Pazartesi:

Gaziantep FK - F.T Antalyaspor: Suat Arslanboğa

Aytemiz Alanyaspor - GZT Giresunspor: Zorbay Küçük

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