  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dev maça saatler kala şaşırtan detay!
Spor

Dev maça saatler kala şaşırtan detay!

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Ortaya çıkan istatistiğin ardından Galatasaray taraftarı zorlu maç öncesi rehavete kapıldı. Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Bunun yanında Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 26 ilk hafta maçının 14'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 15:52:00 -
Dev maça saatler kala şaşırtan detay!

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Ortaya çıkan istatistiğin ardından Galatasaray taraftarı zorlu maç öncesi rehavete kapıldı. Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Bunun yanında Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 26 ilk hafta maçının 14'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor. 21.45'te başlayacak zorlu maç öncesi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak bir istatistik ortaya çıktı.

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 27 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 12 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.

GALATASARAY LİGE DE İYİ BAŞLIYOR!

Galatasaray, Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, 64 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 44 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı. Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 26 ilk hafta maçının ise 14'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı. Bu istatistiklerin ardından Galatasaray taraftarı, "Maçı zaten kazanmışız. İzlemeye bile gerek yok." şeklinde yorumlarda bulundu.

 

 

Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!
Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!

Spor

Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!

Mersin usulü patates tarifi: Kahvaltınızı süsleyecek pratik bir tarif!
Mersin usulü patates tarifi: Kahvaltınızı süsleyecek pratik bir tarif!

Kadın - Aile

Mersin usulü patates tarifi: Kahvaltınızı süsleyecek pratik bir tarif!

Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!
Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!

Sağlık

Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!

Bakanlık harekete geçti, dünyada bir ilk! Metrolarda ilk kez...
Bakanlık harekete geçti, dünyada bir ilk! Metrolarda ilk kez...

Gündem

Bakanlık harekete geçti, dünyada bir ilk! Metrolarda ilk kez...

Saçınız beyazlamaya başladıysa! Önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabilir
Saçınız beyazlamaya başladıysa! Önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabilir

Sağlık

Saçınız beyazlamaya başladıysa! Önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabilir

Ödem atıcı doğal yöntem: Gece yatmadan önce ödem nasıl atılır? Mercimek ödem yapar mı?
Ödem atıcı doğal yöntem: Gece yatmadan önce ödem nasıl atılır? Mercimek ödem yapar mı?

Kadın - Aile

Ödem atıcı doğal yöntem: Gece yatmadan önce ödem nasıl atılır? Mercimek ödem yapar mı?

Dondurma uyarısı: Bu saatten önce tüketin! Evde katkısız, pratik ve doğal dondurma tarifi
Dondurma uyarısı: Bu saatten önce tüketin! Evde katkısız, pratik ve doğal dondurma tarifi

Kadın - Aile

Dondurma uyarısı: Bu saatten önce tüketin! Evde katkısız, pratik ve doğal dondurma tarifi

Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Domates soslu gnocchi yanına ne gider? Makarna gnocchi hangi ülkenin yemeği?
Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Domates soslu gnocchi yanına ne gider? Makarna gnocchi hangi ülkenin yemeği?

Kadın - Aile

Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Domates soslu gnocchi yanına ne gider? Makarna gnocchi hangi ülkenin yemeği?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23