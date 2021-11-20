  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dev konteynerler şiddetli rüzgara dayanamadı!
Dünya

Dev konteynerler şiddetli rüzgara dayanamadı!

Fas’ın Tanca kentinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yük gemisindeki konteynerler yük boşaltma işlemi sırasında denize düştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 01:41:00 - 2021-11-20 01:45:09

Fas’ın Tanca kentinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yük gemisindeki konteynerler denize düştü.

Fas’ın Tanca kentindeki limanda demirli olan yük gemisindeki konteynerler yük boşaltma işlemi sırasında denize düştü. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle vinç sistemi arızalanırken, 1 işçinin de yüksekten düşerek yaralandığı aktarıldı. Düştüğü yerden güçlükle kurtarılan işçinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Maddi kayıp yaşandı

Kazanın kötü hava koşullarına rağmen yük boşaltma işlemine devam edilmesi nedeniyle yaşandığı açıklanırken, büyük maddi kayıp meydana geldiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altının 650 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni altın tahmini! Bomba tarihi verdi
Ekonomi

Altının 650 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni altın tahmini! Bomba tarihi verdi

Geçtiğimiz haftalarda 'Altın yıl sonunda 650 lira olacak' diyerek tahminini 1,5 ay önceden tutturan yazar Haluk Özdil'den yeni tahmin geldi...
Vakalar patladı! Avrupa ülkesinde 20 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünya

Vakalar patladı! Avrupa ülkesinde 20 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte Avrupa'dan peş peşe tedbir açıklamaları gelmeye başladı. Avusturya'da bugünden itibaren ülke gen..
Instagram'a bomba özellik!
Teknoloji

Instagram'a bomba özellik!

Instagram'da, “Rage Shake” ismi verilen yeni özellikle, uygulamanın düzgün çalışmaması halinde kullanıcılara telefonlarını sallayarak bu dur..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay