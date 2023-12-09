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Yerel Dev kayaların düştüğü heyelan anı kamerada!
Yerel

Dev kayaların düştüğü heyelan anı kamerada!

Yeniakit Publisher
2023-12-09 18:04:00 -

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde karayoluna inen heyelan amatör kameraya yansıdı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde karayoluna inen heyelan amatör kameraya yansıdı. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatılırken trafik alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Karadeniz Ereğli - Alaplı karayolunda Plajlar mevkiinde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yolunu trafiğe kapattı. Geçişler tamamen dururken Ereğli’den çıkışlar tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor. Dev kayaların düştüğü karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması başlattı. Trafik polisleri, Ereğli yönünde heyelan riski nedeniyle sürücüleri OSB yoluna sevk edildiği görüldü.

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