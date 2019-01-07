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Dev geminin kaptanı ölü bulundu

Çanakkale Boğazından geçen 140 metre uzunluğundaki St. Vincent bayraklı Canopus adlı kuru yük gemisinin Rus kaptanı Valery Cerkezov, istirahat için gittiği kamarasında ölü olarak bulundu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 06:33
Dev geminin kaptanı ölü bulundu

Rusya'nın Taganrog limanından İskenderun limanına gitmek üzere hareket eden St. Vincent bayraklı Canopus adlı kuru yük gemisi, Marmara Denizinden Çanakkale Boğazı'na saat 21.00'de giriş yaptı. Gemi personeli, saat 22.10 sıralarında telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine, geminin Rus kaptanı Valery Cerkezov’un ölmüş olduğunu rapor etti.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, gemiyi demirlemek üzere Karanlık Liman mevkiine yönlendirdi. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı yetkilileri ise, savcılık talimatıyla gemide inceleme yapacak. Ardından da hayatını kaybeden kaptanın cenazesi gemiden alınarak, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

 

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 06:33
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