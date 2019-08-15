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Dev gemiden binlerce turist Türkiye’ye giriş yaptı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesine yanaşan Hollanda bayraklı gemi 3 bin 100 turist getirdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:40
Dev gemiden binlerce turist Türkiye’ye giriş yaptı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan Hollanda bayraklı kruvaziyerdeki 3 bin 100 turist, turizme hareketlilik getirdi.

Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde demirleyen Koningsdam gemisinden inen turistleri halk oyunları ekibi karşıladı.

Uzunluğu 296 metre, genişliği 38 metre ve ağırlığı da 99 bin 500 groston olan dev gemiyle yolculuk eden 3 bin 100 turist ve 1200 personel limana giriş yaptı.

Çoğunluğu ABD'li turistlerin bir kısmı otobüslerle İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ni ziyarete giderken tur programına katılmayan yolcu ve personel ise kent merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Dünyanın en büyük gemilerinden olan kruvaziyerin ilçeye dördüncü seferini düzenlediğini aktaran Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin sezon sonuna kadar iki kez daha geleceğini söyledi.

Güngör, gelecek sezon dünyanın diğer büyük gemilerin de Kuşadası Ege Port Limanı'na sefer planladığını aktardı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:40
  1. Aydın
  2. Kuşadası
  3. Hollanda
  4. Ege Port Limanı
  5. Koningsdam gemisi
  6. ABD
  7. Selçuk
  8. İzmir
  9. Efes Antik Kenti
  10. Meryemana Evi

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