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Ekonomi Dev finans kuruluşlarına kripto borsası baskısı
Ekonomi

Dev finans kuruluşlarına kripto borsası baskısı

Yeniakit Publisher
2023-06-15 09:11:00 -
Dev finans kuruluşlarına kripto borsası baskısı

Hong Kong, kripto borsalarını müşteri olarak kabul etmeleri için HSBC ve Standard Chartered'a baskı yapıyor

Hong Kong, kripto borsalarını müşteri olarak kabul etmeleri için HSBC ve Standard Chartered'a baskı yapıyor

HSBC ve Standard Chartered gibi bankalar, Hong Kong'un bankacılık düzenleyicisi tarafından kripto borsalarını müşteri olarak kabul etmeleri konusunda baskı altındalar.

Financial Times'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiltere merkezli bankalar ve Bank of China, geçen ay Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) tarafından kripto borsalarının niçin müşteri olarak kabul edilmediği konusunda sorgulandı.

Habere göre, HKMA, 27 Nisan tarihine bankalara gönderdiği bir mektupta, potansiyel müşterilere yönelik dikkatli bir yaklaşımın özellikle "Hong Kong'da bir ofis kurmak isteyenler için aşırı yük oluşturmaması gerektiğini" belirtti.
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