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Spor Dev derbinin polemikleri sürüyor! Caner Erkin’den şok küfür
Spor

Dev derbinin polemikleri sürüyor! Caner Erkin’den şok küfür

4-3'lük tarihi skorun olduğu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde saha içinde yaşananlar dikkat çekti. Maçın seyircisiz oynanması nedeniyle yeşil zemindeki konuşulanlar da şok etkisi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:23:00 -
Dev derbinin polemikleri sürüyor! Caner Erkin’den şok küfür

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 4-3'lük tarihi skorunun yanı sıra saha içinde yaşanan diyalogları ile de unutulmazlar arasına girdi. Mücadelenin seyircisiz olması nedeniyle yeşil zemin üzerinde konuşulanlar net şekilde duyuldu. Özellikle Caner Erkin'in tepkileri dikkat çekiciydi.

Kadıköy'de oynanan mücadeleye ağır favori çıkan Fenerbahçe'de moraller epey bozulurken bu durum saha içine de yansıdı. Maçların seyircisiz oynanması saha içinde görev yapan gazetecilerin maç sırasında yaşanan konuşmaları ve tepkileri her şeyi duymalarına neden oluyor. Pazar akşamı da böyle olurken derbide saha içinde şunlar yaşandı:

Sergen Yalçın ile hakemler arasında diyaloglar sertleşti

Sergen Yalçın kulübeden takımını ateşlemeye gayret etti. 4. hakem ve maçın hakemiyle diyalogları sertleşince, sarı kart gördü.

Ozan ve Rosier arasındaki gerilimde sahaya giren Volkan Demirel, Ozan’ı belinden savurarak kenara aldı. O sırada Yalçın Fenerbahçe kulübesine kadar geldi ve Ozan’ın iki yanağından tutup konuşarak sakinleştirdi.

'Yine ne var'

Caner Erkin 2. yarıda korner atmaya giderken kulübeden gelen uyarılara arkasını dönmeden içinde ‘Yine ne var’ bulunan kelimelerle yanıt verdi.

Hedefi bulmayınca küfürler etti

Kullandığı kornerler hedefine ulaşmadığında da sinirli biçimde küfürler etti.

'Oyuna kendini ver Lemos'

Gustavo da kart gördüğü pozisyonda Lemos’a ‘Oyuna biraz kendini ver’ dedi.

Haber: Hürriyet

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Yorumlar

Fatih BOSTANCIOĞLU

O twitter Yalçın Fenerbahçe kulübesine kadar geldi ve Ozan'ın iki yanına tutup konuşarak sakinleştirdi. Kullandığı kornerler hedefine ulaşmadığında da sinirli tatlı küfürler etti. Twit ne alaka. Küfürün tatlısı nasıl oluyor. Biraz daha dikkat lütfen, yazım veya imla hataları çok normal ama küfürün tatlısı olmaz.
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