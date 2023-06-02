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Spor Dev derbinin hakemi açıklandı
Spor

Dev derbinin hakemi açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-06-02 16:30:00 -
Dev derbinin hakemi açıklandı

Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Süper Lig’de 37. hafta heyecanı yarın ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Buna göre haftanın en önemli müsabakası olan Galatasaray - Fenerbahçe maçını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de 37. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Volkan Bayarslan
19.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
19.00 Ümraniyespor - Giresunspor: Zorbay Küçük
19.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Haziran Pazar
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

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