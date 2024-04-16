Dev bankadan yeni tahmin! Altın fiyatları ne olacak?

Citi, altının önümüzdeki 6-18 ay içinde 3.000 dolara yükselebileceğini duyurdu.

ABD merkezli finans kuruluşu Citi, ons altın için gelecek 6-18 aya yönelik beklentisini 3000 dolar olarak ortaya koydu.

2024 yılının ikinci yarısında altın fiyatının 2500 doları aşmasını bekleyen Citi, mayıs ve haziran ayında bir geri çekilme olasılığının arttığını ancak 2200 dolar seviyesinde güçlü bir alım desteği geleceğini öngördüklerini de belirtti.

Analistler ayrıca değerli metalin ABD faiz oranlarından ve dolardan ayrışmasının güçlü fiziksel tüketim ve merkez bankalarının alımları gibi faktörlerin piyasayı desteklediğini gösterdiğini ifade ediyor.

2024 için fiyat tahminini yüzde 6,8 artırarak 2350 dolar olarak ortaya koyan Citi, 2025 için beklentisini de yüzde 40 yükselterek 2875 dolar olarak ifade etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO