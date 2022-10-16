Dev bankadan kaçış başladı! Herkes parasını çekiyor

Dünyanın en büyük bankalarından olan Credit Suisse'de büyük özel bankacılık müşterilerinin bir kısmının bankadan paralarını çektikleri ortaya çıktı.

Aralarında Asya ve Ortadoğu'daki zengin ailelerin de bulunduğu milyarder isimlerin, bankadaki servetlerini riske atmak istemedikleri için paralarını çekmeye başladıkları söyleniyor. Yüz milyonlarca dolarlık işlem yapan Asya'daki bir aile ofisi, bankanın özel müşteri bölümünde işlem kuyruğu olduğunu aktardı.

"Satışa hazırlanıyorlar" iddiası

Güvence sağlamaya çalışan Credit Suisse banka çalışanları da müşterilerin para kaybı yaşamayacaklarını ama garanti olması açısından paralarını kısa vadeli ABD hazine bonolarına yatırım yapmalarını tavsiye ediyor. Credit Suisse'in uzun zamandır gündemde olan yeniden yapılandırılmasını nasıl finanse edileceğine dair soruların cevapları ise hâlâ belirsiz. Dün çıkan bazı haberlere göre banka 4.5 milyar frank civarındaki sermaye açığını kapatmak için bazı birimlerini satmaya hazırlanıyor.

Satılması düşünülen birimler arasında Zürih borsasını yöneten SIX Group'taki hisseler, borsada işlem gören bir İspanyol yatırım şirketi olan Allfunds'un yüzde 8.6 hissesi, iki uzman İsviçre bankası, Pfandbriefbank ile Bank-Now ve American Express ile bir ortak girişim olan Swisscard yer alıyor. Öte yandan stratejik yeniden yapılanma programının sunulmasına iki haftadan az bir süre kala, yöneticiler grubun 50 bin çalışanından 6 binini de işten çıkarmaya hazırlanıyor.

KAYNAK: SABAH