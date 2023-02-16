Detoks çayı (Isırgan otu) bunu yapan herkes kazanacak! Saraçoğlu'ndan kür tarifi: Püf noktası altını 3dk. kaynatmak

Isırgan otu çayı faydaları Saraçoğlu: Prof.Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu araştırmalarına göre Isırgan bitkisi, Akciğer kanserini tedavi edici, şeker hastalığına karşı,kuyruk sokumu ve bir çok derde deva bitkidir.

Detoks Çayı (Isırgan Otu) Tarifi İçin Malzemeler

Dibinden kesilmiş 4 ısırgan otu

2 lt soğuk su

Detoks Çayı (Isırgan Otu) Tarifi Nasıl Yapılır?

Isırgan otu çayı nasıl demlenir;

Isırgan otu binbir derde deva bir ottur bende tazesine kırda rastlayınca biraz araştırarak bu çayı keşfettim Avrupa'da da detoks için çok kullanılan bir bitkiymiş.

Püf noktası: Isırgan otu toplanır mutlaka eldiven giyilmeli bir maşa yardımıyla yıkanıp demliğe alınır üzerine soğuk su eklenerek kaynama noktasına gelene kadar beklenmeli.

Isırgan otu toplanır mutlaka eldiven giyilmeli bir maşa yardımıyla yıkanıp demliğe alınır üzerine soğuk su eklenerek kaynama noktasına gelene kadar ısıtılır. Yapraklarının tene değince yakmasından ötürü ve de taze topladığımdan 3 dk kadar kaynatın. Çok kaynatmamak lazım ılık duruma gelince 1 bardak içilir tadı çok hoş gelmese de 2 ya da 3 günde bir bardak içmekten zarar gelmiyor fazlası kesinlikle zararlıdır ve doktor önerisi gerektirir . Geri kalan suyu ile saçlarınızı yıkayın. Gerçekten ilk defada bile çok canlılık ve parlaklık verecek.

Birkaç yararını daha... Isırgan otu çayı faydaları...

Ayrıca kiraz sapı ve ısırgan otunun faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından tavsiye edilen iyi bir bitkisel ikilidir. Bu iki bitki ile kemiklerde oluşan iltihap giderilebilir. İltihaplı romatizma ağrıları için güçlü bir çözümdür.

Karaciğer ve böbrekleri temizler.

İdrar yolları enfeksiyonlarını önler.

Yüksek miktarda demir içerir.

Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir.

Vücutta biriken toksinlerin dışarıya atılmasını sağlar.

Böbrek taşı oluşumunu engeller.

Baş ağrısına iyi gelir.

Vücuttaki ödemin azalmasında ..

Taze ısırgan otu çayı nasıl yapılır?

Bir tatlı kaşığı kadar ince kıyılmış ısırgan otu bir su bardağı kaynar suyun içine atılarak 5 - 10 dakika haşlanır. Kokusu çıkan ısırgan otu süzülür ve 5 dakika dinlendirildikten sonra içilebilir.

Kuru ısırgan otu çayı nasıl yapılır?

Bir bardak ısırgan otu çayı tarifi için 1 çay kaşığı eklemeniz yeterli olacaktır. Yalnız dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var ki o da demlenme süresidir. Yaklaşık 10 dakika boyunca demlenen ısırgan otu çayını içmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Isırgan otu çayı günde kaç kez içilmeli?

Günde 2 ya da 3 bardak taze demlenmiş ısırgan otu çayı içilebilir. Isırgan otu çayının aç veya tok karnına içilmesinde bir sakınca yoktur. Isırgan otu çayı tatlandırılmadan içilmelidir.