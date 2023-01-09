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Medya Detaylar ortaya çıktı! Sinan Sardoğan olayında yeni gelişme
Medya

Detaylar ortaya çıktı! Sinan Sardoğan olayında yeni gelişme

ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dikkatleri çeken olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. 64 yaşındaki Arife Gökçe'ye taciz içerikli mesaj Sinan Sardoğan tutuklandı. Yürütülen soruşturmayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 08:50:00 -
Detaylar ortaya çıktı! Sinan Sardoğan olayında yeni gelişme

Tokat'ta kayıp olan 12 torun 5 çocuk sahibi 64 yaşındaki Arife Gökçe'yi bulmak isteyen yakınları ATV'nin 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katıldı.

Arife Gökçe olayının baş şüphelisi olarak da aynı köyde yaşayan 41 yaşındaki Sinan Sardoğan da programa katıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Sinan Sardoğan olayı gündemi sarstı.

"Sapık Sinan Sardoğan" etiketiyle sosyal medyada tepkilerin odağında olan isimle ilgili flaş gelişmeler gündeme bomba gibi düştü.

Avcılar'da 2018 yılında meydana gelen olayda o dönemde 12 yaşında olan Suriye uyruklu A. A. cinsel istismara uğramıştı.

Cezaevine gönderildi

Sabah'ta yer alan habere göre: olaya ilişkin şüphelinin aranmasına devam edilirken, eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sinan Sardoğan gözaltına alındı.

Arife Gökçe olayının baş şüphelisi konumunda bulunan ve Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Sinan Sardoğan 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ta kayıp 64 yaşındaki Arife Gökçe'ye ve çok sayıda yaşlı kadına taciz mesajları attığını kabul eden ancak Gökçe'ye ne olduğunu bilmediğini öne süren Sinan Sardoğan soruşturması ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili yürüttüğü soruşturmada iddiaya göre Sardoğan 10 Ekim 2018'de şu anda 17 yaşında olan, olayın yaşandığı zaman 12 yaşında olan 2006 doğumlu Suriye uyruklu A. A.'ya cinsel istismarda bulundu.

A. A. televizyon izlerken Müge Anlı'nın programında gördüğü Sardoğan'ı teşhis edip Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro'suna başvurarak şikayetçi oldu.

İhbar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Avcılar polisi Sardoğan'ı kaldığı otelde gözaltına aldı. Sardoğan ifadesi alındıktan sonra Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildi. Sardoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sinan Sardoğan ile ilgili gelişmeler ülkenin gündemine yerleşti. Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 3 haftadır kendisinden haber alınamıyordu.

Sinan Sardoğan'a, Müge Anlı'nın 'Bacaklarıma bakma' şeklinde tepkisi gündem olmuştu.

Hakkında 23 adli işlem olan baş şüpheli Sinan Sardoğan, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alındıktan sonra yaşlı kadınlara taciz mesajları attığı için pişman olduğunu söyledi.

Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan, tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Daha önce farklı kişilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.

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