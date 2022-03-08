Detaylar ortaya çıktı! Erdoğan ısrar etti Putin 'tamam' dedi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin üstünden 12 gün geçti. Diplomatik çabalarını sürdüren Türkiye, barış umudu doğuran en önemli adımı attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla 10 Mart Perşembe günü Antalya'da üçlü bir zirve gerçekleştireceklerini duyurdu.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, diplomatik kaynaklardan edindiği önemli bir bilgiyi paylaştı.

Üçlü zirve konusu, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde netleşti.

Erdoğan ısrar edince Putin 'tamam' dedi

Görüşmede Erdoğan'ın, "İki ülkenin dışişleri bakanlarının buluşmasına ev sahipliği yapalım" önerisi ve ısrarı üzerine Putin de olumlu yaklaşım sergiledi. Rus lider daha sonra Lavrov'a "görüşün" talimatı verdi.



Zirve tek bir konuya indirgenmeyecek; Rusya-Ukrayna arasındaki tüm sorunlar ele alınacak. Buna Kırım, Donbass ve özellikle Putin'in eleştirdiği Ukrayna'nın NATO'ya girerek Rusya için tehlike oluşturacağı iddiası da dahil.



Ankara zirve için "ikili de görüşebilirsiniz" seçeneğini sundu. Ancak iki taraf da Türkiye'nin gözlemci olarak masada olmasını istedi.