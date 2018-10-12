Detaylar belli oldu! Suudi konsolosluğuna giren kişinin kolundaki arma bakın ne çıktı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha dışarı çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş sürüyor.

Gizemli ziyaretçi

Gözlerin çevrildiği konsolosluğa bu sabah saatlerinde gelen beyaz önlüklü bir kişi heyecan uyandırdı. Elinde çanta olduğu görülen gizemli ziyaretçi basını görünce, onları atlatmak için lüks araçla çevrede bir tur attı. Sonrasında aracın içinden üzerinde beyaz 'doktor'ların kullandığına benzer önlük olan bir kişi çıktı.

Armanın anlamı

Basını görmekten hayli rahatsız olan bu beyaz önlüklü kişi büyük merak konusu oldu. Önlüğün yakasında ve kolunda yer alan armanın nereye ait olduğu netleştirilince olay daha da esrarengiz bir hal aldı. Arma İstanbul Tıp Fakültesi Mezunları Derneği'ne ait çıktı.

Önlük kamuflaj olabilir mi?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları derneğinin önlüğünü kullanan kişi hiçbir şekilde Türk'e benzemiyordu. Arap olduğu düşünülen kişinin İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği'nin önlüğünü kullanması merakları daha da artırdı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha bir daha haber alınamamıştı.