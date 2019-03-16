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Detaylar belli oldu! SGK personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, personel alımı yapacağını duyurdu.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:16
Detaylar belli oldu! SGK personel alacak

SGK 55 personel almak için duyuru yayımladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan duyuruda; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi.
Başvurular için son tarih 5 Nisan 2019. Personellerin görev süreci ise 33 ay sürecek.

Adayların değerlendirilmesi

Değerlendirme; ön değerlendirme, kısa liste oluşturma ve sözlü sınav aşamalarından oluşuyor.Ön değerlendirme aşamasında,adayların seçme sınavına katılabilmek için aranan genel şartlara ve başvuru yapılan her bir pozisyon için gerekli asgari niteliklere ilişkin belgeleri eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecek.

Adaylardan istenenler;

Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak zorunlu ve adayların kamu haklarından mahrum olmaması zorunlu.

Başvuru yapacak erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olması ya da askerlikten muaf olması şart.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmayanların başvuruları alınacak.

Adaylar yurt içi/yurt dışı seyahat engeline sahip olmamaldır.

Her bir aday, en fazla 3 pozisyon için başvuru yapabilecektir.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:16
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