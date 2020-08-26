Destici'den Yunanistan açıklaması: Devlet mi yoksa meczup mu şaşırıyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısı düzenleyen Destici, Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik küstah tutumunu da yorumladı.

Zaman zaman, Atina’nın davranış ve insan kalitesi konusunda “tuhaf durumlar” yaşandığını belirten Destici, “Karşımızda bir devlet mi yoksa meczup mu var şaşırıyoruz” diye konuştu.

Yunanistan’ı şımartan Fransa’nın Türkiye tutumu hakkında da konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sarkozy ile başlayan ve Macron ile devam eden liderlik probleminin bugün Avrupa meselesi haline geldiğini söyledi. Fransa’nın sayısız hukuksuzluğu görmezden geldiğinin altını çizen Mustafa Destici, “Yunanistan'ın artık şımarıklık ile izah edilemeyecek saçmalıklarının peşine takılması ve Akdeniz'de oluşabilecek bir çatışma ortamına zemin hazırlaması üzerinde, Fransa halkının ve Avrupa Birliğinin ciddiyetle düşünmesini tavsiye ediyoruz” çağrısında bulundu.

Yunanistan ile gerilim

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin meşru haklarına dayanarak doğal gaz ve petrol arama çalışmalarını engellemeye çalışan Yunanistan, bugün Ankara’yı alenen tehdit etmişti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, karasularını 6 milden 12 mile çıkaracaklarını ileri sürerek, “Pasif siyaset dönemi bitti” demişti.