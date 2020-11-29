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Gündem Destici'den tepki: Kamuoyu tavrınızı merak ediyor
Gündem

Destici'den tepki: Kamuoyu tavrınızı merak ediyor

BBP Lideri Mustafa Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) skandal bir hakaretle hedef alan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi. Destici ayrıca, kamuoyunun konu ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimin tavrını merak ettiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 22:24:00 -
Destici'den tepki: Kamuoyu tavrınızı merak ediyor

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) hedef alarak "satılmış ordu" şeklinde skandal bir ifade kullandı. Başarır, "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…" diyerek TSK'ya asılsız sözlerle saldırmaya kalktı.

Hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Başarır'a bir tepki de BBP Lideri Mustafa Destici'den geldi.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi ihtirasları ile Şerefli Türk Ordusu'na çirkin iftiralarla hakaret etme edepsizliğini-hadsizliğini gösteren CHP Milletvekili'ni şiddetle kınıyorum. Hukuk harekete geçmiş ve mutlak bunun hesabını soracaktır. Lâkin kamuoyu CHP Genel Başkanı ve yönetimin tavrını merak etmektedir."

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