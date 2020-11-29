Destici'den tepki: Kamuoyu tavrınızı merak ediyor

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) hedef alarak "satılmış ordu" şeklinde skandal bir ifade kullandı. Başarır, "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…" diyerek TSK'ya asılsız sözlerle saldırmaya kalktı.

Hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Başarır'a bir tepki de BBP Lideri Mustafa Destici'den geldi.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi ihtirasları ile Şerefli Türk Ordusu'na çirkin iftiralarla hakaret etme edepsizliğini-hadsizliğini gösteren CHP Milletvekili'ni şiddetle kınıyorum. Hukuk harekete geçmiş ve mutlak bunun hesabını soracaktır. Lâkin kamuoyu CHP Genel Başkanı ve yönetimin tavrını merak etmektedir."