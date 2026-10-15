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Destici'den taziye mesajı

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Destici'den taziye mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sel felaketinde vefat edenler için taziye mesajı paylaştı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da şiddetli yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Destici, yayımladığı mesajında, sel felaketi nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

 

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve millete sabır ve başsağlığı, yaralılara şifa dileyen Destici, su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sahada görev yapan arama-kurtarma, sağlık, güvenlik, belediye ve AFAD ekiplerine çalışmalarında başarılar dileyen Destici, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

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