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Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımı anma günü' ilan etmesini sert sözlerle eleştiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,"Daha dün Kanuni'nin eteğini öpüp yardım istiyordunuz" dedi. Destici, "Ermenistan'dan kaçak olarak ülkemize gelip karnını doyuran 100 bin Ermeni var. Ben diyorum ki bunları sınır dışı edelim" ifadesini kullandı.

07 Şubat 2019 Perşembe 13:31
Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Eskişehir'in Sivrihisar Belediye Başkan adayı Mehmet Çini'nin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 1915 olaylarıyla ilgili açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'nın soykırımcı aramasına gerek olmadığını söyleyen Destici, "Aynaya bakın. O aynada kendinizi görürsünüz. Fildişi Sahilleri'nde kendinizi görürsünüz. Nijer'de, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de kendinizi görürsünüz. Bu Müslüman Türk milleti tarihin hiçbir döneminde asla hiçbir millete ne soykırım ne de katliam yapmıştır. İslam inancımız bunu reddeder ama sizin tarihiniz soykırımlarla dolu" ifadelerini kullandı.

Destici, Fransa'nın Türk milletine laf söyleme hakkının olmadığını belirtti.

Ermeni soykırımı iddialarını reddeden Destici, "Macron değil, bütün dünya birleşse bunu kabul ettiremez" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

'Daha dün Kanuni'nin eteğini öpüp yardım istiyordunuz'

"Siz kimsiniz? Sen önce kendi soykırımlarının hesabını ver. Sen Cezayir'de 2 milyon Müslümanın ölümüne sebep oldun. Sen Ruanda'da darbeyi destekledin, 800 bin masum insan hayatını kaybetti. Sen önce bunların hesabını ver. Siz daha dün Kanuni'nin eteğini öpüp yardım istiyordunuz. Sen kimsin de bu millete racon kesiyorsun, Ermeni soykırımı yapıldığını iddia ediyorsun. Bunu reddediyoruz. Kabul etmiyoruz. Macron değil, bütün dünya birleşse bunu kabul ettiremez. Bu büyük bir yalandır. Bugün Ermenistan'dan kaçak olarak ülkemize gelip karnını doyuran 100 bin Ermeni var. Ben diyorum ki bunları sınır dışı edelim. Bunlar bir taraftan Türkiye aleyhine lobi gerçekleştiriyor, bir taraftan da biz bunları besliyoruz. CHP zihniyetinde olanlar ya da siyonist emperyalistlerin Türkiye'deki maşaları hep Suriyeli mültecileri gündeme getiriyorlar ama Ermeni kaçaklarını hiç gündeme getirmiyorlar. Getirmezler çünkü akrabaları onlar. Bizler her şeyin bilincindeyiz."

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 13:31
  1. Eskişehir
  2. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  3. ermeni
  4. macron

YORUM YAZ

  • İslamİslam14 dk önce
    Destici'ye destek. Adı üstünde, kaçak girmişler ülkeye. Yetmemiş, bir de çalışma vizesi olmadan ticaret yapıyorlar. Avrupa ülkelerinde bırak çalışma vizesini, kaçak olduğu anlaşılsın hemen deport ederler.Gönderin gitsinler. Suriyelilere dili bir karış uzayanlar neden kaçak ermenileri söz konusu etmez? Destici'nin dediği gibi, Suriyeli müslüman sığınmacılara dil uzatan ama kaçak ermeni'lere sükut edenler kendileri de ermeni olduklarından mıdır?
  • AbdullahAbdullah18 dk önce
    İşte AKP, MHP, BBP zihniyeti bu.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 19 dk önce
    Mustafa Destici, Çok Doģru Söylūyor. Fransa, Aynaya Bak. Soykırımcıyı Görūrsūn.
  • idris balidris bal26 dk önce
    100.000issiz ermeni ortaya cikar ermenistanda yahu,,, ermenistan batarsa ne olacak. fransada almaz bunlari ?fransaya paketleyelim en iyisi.
  • babadukababaduka27 dk önce
    bencede cok dogru, hem iyi bir mesaj verilmis olur, sonra ermeniler kendileri cabalasin, ugrassin fransa ile.....veya fransaya gidip calissin bu ermeniler ! vatana millete hayri zaten bu hristiyan olan ermeniler...iclerindeki müslüman olanlarda var onlar müstamha.
  • ahmetahmet28 dk önce
    GÖÇMEN ermenilerin tamamını bu EMPERYALİST KARARLARI ALAN SÜTÜBOZUK DEVLETLER, MESELA FRANSAYA ÜCRETSİZ GÖNDERELİM, YARDIMCI OLALIM.:)) utanmazlar ama kokuttuğu pisliklerini yerler belki! Ayrıca, Fransız Konsolosluğu ve B.elçilik binalarının bitişiğine CEZAYİR, NİJER, RUANDA, KONGO....10 DEVLETTEve MARAŞTA GAZİANTEPTE YAPTIĞI SOYKIRIMI/MEZALİM DAİMİ FOTOĞRAF SERGİSİ/ANITLAR YAPALIM.... İtralya boşuna demiyor kanlı tarihinle yüzleş diye bu küresel siyonist Roschillerin ŞEBEĞİ MACRONA!

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