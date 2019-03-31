Destici'den Karamollaoğlu'na taziye telefonu!
Büyük Birlik PartisiGenel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'da hayatını kaybeden 2 sandık müşahidi için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.31 Mart 2019 Pazar 17:11
BBP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Mustafa Destici, telefonda görüştüğü Temel Karamollaoğlu'na Malatya'nın Pütürge ilçesindeki olayda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, Saadet Partisi mensuplarına başsağlığı ve sabır diledi.
Açıklamada ayrıca Destici'nin, "Hiçbir sebebin sonucu olmaması gereken bu silahlı saldırının müsebbiplerini şiddetle kınıyor, faillerini nefretle lanetliyorum." ifadelerine yer verildi.
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