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Destici'den HDP'li vekile ayar! 'Kahraman ordumuz işgalci olarak gösterilemez'

TBMM'de 2019 bütçeleri görüşmeleri esnasında HDP Milletvekili Fatma Kurtulan'ın 'Türk ordusu Afrin'i işgal etmiştir' sözlerine cevap veren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Kahraman Türk Ordusunun işgalci olarak gösterilmeyeceğini ifade etti.

11 Aralık 2018 Salı 11:48
Destici'den HDP'li vekile ayar! 'Kahraman ordumuz işgalci olarak gösterilemez'

TBMM Genel Kurulunda 2019 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerde HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın "Türk Ordusu Afrin'i işgal etmiştir." sözleri ile ilgili söz alan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kahraman ordumuza sataşma var. Kahraman ordumuz işgalci olarak gösterilemez." dedi.

Destici, "Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hiç kimse yapamaz. Şayet bunu yapıyorsa da onun yeri burası değil, Kandil'dir, PKK'lı yılanların yanı olmalıdır. Bunu açıkça ifade ediyorum." diye konuştu.

'Afrin zaferini hiç kimse işgal olarak gösteremez'

Destici, "Dolayısıyla da burada kahraman ordumuzun Afrin zaferini hiç kimse işgal olarak gösteremez. Dolayısıyla biz kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz. Ve hiç merak etmeyin, Afrin operasyonunu Tel Abyad, Ayn el Arap, Sincar ve Kandil zaferleri de takip edecektir ve oraya da ay yıldızlı bayrak dikilecektir."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşurken İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan' ın "Sen komutan mısın?" diye laf atması HDP sıralarından alkış seslerinin duyulmasıyla HDP İYİ parti iş birliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:48
  1. Ordu
  2. Kocaeli
  3. mustafa destici
  4. HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan

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