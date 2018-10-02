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Destici'den dikkat çeken idam cezası açıklaması!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezası önerisi için 200 imzaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

02 Ekim 2018 Salı 17:57
Destici'den dikkat çeken idam cezası açıklaması!

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, hazırladıkları "idam cezası" önerisini siyasi partilerin Meclisteki grup yönetimleriyle paylaştı.

Destici, bazı suçlara idam cezasının geri getirilmesi için hazırladıkları "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Taslağı"nı siyasi partilerin Meclisteki grup yönetimlerine iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican'ı ziyaret eden Mustafa Destici, teklifin taslağı hakkında bilgi verdi ve destek istedi.

Teklifin taslak metnini Kılıçdaroğlu, Bostancı ve Akçay'a bir dosya halinde veren Destici'nin ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.

"Destek bekliyoruz"

BBP Genel Başkanı Destici, görüşmelerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı suçlar için idam cezasının geri getirilmesi amacıyla bir süredir mücadele ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda hazırladıkları Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Taslağı'nı dün düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla, bugün ise TBMM Genel Kurulunda milletvekilleriyle paylaştığını hatırlatan Destici, teklif taslağının, HDP'li milletvekilleri dışındaki milletvekillerine gönderildiğini bildirdi.

HDP dışında Mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ederek kendilerinden destek istemek için görüşmeler yaptığını belirten Destici, "Destek bekliyoruz. Bunun Anayasa değişiklik teklifine dönüşebilmesi için 200 imzaya ihtiyaç var. Görüşmelerimizde teklifimizi değerli, önemli bulduklarını ifade ettiler. Gruplarında değerlendirip parti genel başkanlarıyla da görüştükten sonra makul bir süre içinde bize dönecekler." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:57
  1. Ankara
  2. Mustafa Destici
  3. BBP

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