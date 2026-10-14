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Siyaset Destici'den Azerbaycan'a başörtüsü çağrısı: Öğrenci ve kamu görevlisinin hakkı korunmalı
Siyaset

Destici'den Azerbaycan'a başörtüsü çağrısı: Öğrenci ve kamu görevlisinin hakkı korunmalı

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Destici'den Azerbaycan'a başörtüsü çağrısı: Öğrenci ve kamu görevlisinin hakkı korunmalı

BBP lideri Mustafa Destici, Azerbaycan hükümetinden başörtülü öğrenci ve kamu görevlilerinin hakkının korunmasını istedi; bunu kardeş tavsiyesi olarak niteledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan hükümetine başörtüsü takmak isteyen öğrencilerin ve kamu görevlilerinin haklarının korunması çağrısında bulundu. Partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Destici, "Biz Azerbaycan'ın aynı bedelleri ödemesini istemediğimiz için bunları kardeşçe ifade ediyoruz" dedi.

Laikliğin Türkiye'de geçmişte yanlış yorumlanarak inanç özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açtığını söyleyen BBP lideri, "Başörtüsü takmak isteyen öğrencilerin ve kamu görevlilerinin bu hakları korunmalıdır. Bu talebi Azerbaycan hükümetinin görmesini ve inanç hürriyetine bağlı kalarak bunu yerine getirmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Azerbaycan'daki başörtüsü yasağına ilişkin Destici, bugüne kadar olmayan yasağın nereden çıktığını sordu. Kendi değerlendirmesiyle Azerbaycan içindeki çeşitli mihrakların yasağı körüklediğini ve ülkede huzursuzluk çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Destici, Karabağ Zaferi'ni bazılarının hâlâ hazmedemediğini öne sürdü.

Azerbaycan anayasasında laikliğin yer aldığının ifade edildiğini, laikliğin Türkiye'de de bulunduğunu söyleyen BBP lideri, taleplerini inanç hürriyetinin muhafaza edilmesi, isteyen kız çocuklarının okullara başı kapalı gidebilmesi ve kamu görevlilerinin görevlerini başları örtülü bir şekilde yerine getirebilmesi olarak sıraladı. "Bu kadar açık, doğru ve masum bir taleptir. Azerbaycan halkının önemli bir kısmının talebidir" diyen Destici, sözlerini "Bizimkisi iyi niyetli bir kardeş tavsiyesidir" diyerek tamamladı.

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Aslan için başsağlığı

Destici, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın silah kazasında şehit olduğunu açıkladığını aktardı. "Mustafa Aslan şehidimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevdiklerine ve tüm silahlı kuvvetler mensuplarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi.

Fon soruşturması: 'Kuruşuna kadar geri alınmalıdır'

Fon soruşturmalarında partisinin duruşunun net olduğunu kaydeden Destici, soygunu, vurgunu, manipülasyonu, spekülasyonu ve fon vurgununu kim yapmışsa devletin, yargının ve emniyetin hiçbir ayrım yapmadan üstüne gitmesi gerektiğini söyledi. Beş yüz bine yakın zarar gören vatandaş bulunduğunu belirten BBP lideri, "Bu vurgunla elde edilen paralar mutlaka ama mutlaka kuruşuna kadar geri alınmalıdır" dedi. Vurgunu yapanlar bu paradan faiz kazanmışsa o faizin de alınmasını, vurgunun maliyetinin devlet hazinesinden değil vurgunculardan karşılanmasını istedi.

Gördükleri kadarıyla Cumhurbaşkanının talimatı ve Adalet Bakanının kararlı takibiyle başsavcılıkların ve yargı mensuplarının konunun üzerine gittiğini belirten Destici, vurgunda dahli olanların yanı sıra sürece göz yumanların da soruşturma kapsamında olması gerektiğini söyledi. Sorumluluk makamında olup kasıtlı göz yumanlar ya da vurguncularla iş birliğine gidenler varsa en ağır şekilde bedel ödemeleri ve kamuoyuna ifşa edilmeleri gerektiğini kaydetti. Fon vurgununun tekrarlanmaması adına birtakım önlemleri kapsayan bir yasa teklifinin TBMM'ye geldiğini aktaran Destici, yasada eksiklik ya da yasal boşluk varsa giderilmesini istedi.

Halk TV açıklaması: 'Durum bundan ibarettir'

Halk TV'ye kayyım atanmasını da değerlendiren Destici, ellerindeki bilgiye göre operasyonun kanala yönelik yapılmadığını söyledi. Operasyonun, kanal sahibinin yurt dışına çıkmadan önceki ticari faaliyetlerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına, özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi ihalelerinde rüşvet ve fahiş fiyat tespitine, şirketinin ve şahsının 30 milyar TL'lik hesap trafiğine yönelik olduğunu aktardı. Televizyonun sahibi operasyona muhatap olduğu için bütün şirketlerine yönelik bir operasyon yürütüldüğünü, Halk TV'ye de bu kapsamda kayyım atandığını anlatan Destici, "Durum bundan ibarettir" dedi.

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